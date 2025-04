Instalan 100 paneles solares en beneficio de tenderos en la región Caribe

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, confirmó la entrega de 100 paneles solares para aliviar el pago en las tarifas de energía a tenderos en la región Caribe. En una tercera etapa del proyecto, se espera ascender el número de beneficiados a 1.000 en todo el país.

La estrategia se puso en funcionamiento gracias a una alianza entre la empresa Air-e Intervenida, MinEnergía y Undeco llamada ‘Colombia Solar para Economías Populares’, que busca reducir el pago de las tarifas de tiendas de barrio y pequeños comercios en al menos un 50% y cuyo proyecto se ratificó este miércoles 16 de abril en el barrio Cevillar, suroccidente de Barranquilla.

Es importante decir que durante la primera fase de esta estrategia, se instalaron 54 proyectos solares entre Atlántico , Magdalena y La Guajira.

Palma, como ya se mencionó, especificó que esperan extender los beneficiados a 1.000 en toda Colombia, sin embargo iniciaron por la región Caribe entendiendo que es donde se pagan las tarifas más altas y en apoyo a los pequeños comerciantes, algo que, según mencionó, no lo hace Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

“Este gobierno ha querido destacar con distintas medidas la economía popular, no como Fenalco que no representa a los pequeños comerciantes. Solo gastan dinero en capacitaciones y eso no se traduce en cosas concretas para mejorar la vida de los comercios”, dijo inicialmente.

De la misma forma, Edwin insistió en la idea del presidente Gustavo Petro de que la opción tarifaria sea pagada por las personas de los estratos más altos como una manera de “combatir la desigualdad”, por lo que afirmó que espera el apoyo de la Bancada Caribe en el Congreso.

Durante la cita, Simón González, dueño del asadero La Bendición y uno de los que recibió la instalación de estos paneles, agradeció al Ministro de Minas y Energía el “no tener que poner un solo peso para la instalación de los equipos”. Además, espera que muchos más negocios se vean beneficiados.

La Agente Especial, Diana Bustamante destacó que “ya hemos puesto en funcionamiento 54 Sistemas Solares Fotovoltaicos en economías populares como tiendas, restaurantes, misceláneas y otros pequeños comercios, pero queremos seguir creciendo porque el interés es garantizar una Transición Energética Justa y Participativa”.

Comerciante Simón González, dueño del asadero La Bendición, agradeció al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por ser uno de los 10 beneficiados con paneles solares en Barranquilla, agregando que no tuvo que poner dinero para la instalación de los mismos pic.twitter.com/8Dl2D6PyMR — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 16, 2025

Finalmente, Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico, expresó que todos los tenderos escogidos son de estratos bajos y el plan es que no se sigan yendo a Barranquilla hacia el interior del país, por el tema de las altas tarifas de energía.