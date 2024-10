Intenso aguacero generó graves emergencia en Riohacha, La Guajira

Las intensas lluvias registradas durante la noche del lunes y extendidas hasta la madrugada de este martes en Riohacha, La Guajira, generaron graves emergencias entre los habitantes de sectores como Nuevo Horizonte, Villa Fátima, Los Deseos, La Majayura, Las Villas, entre otros.

El agua ingresó a varias casas y arrasó con todo a su paso, afectando muebles, electrodomésticos y enseres de poblaciones vulnerables: "Esto fue grave, un aguacero de más de dos horas y me tuve que salir porque aquí me ahogaba. Incluso cuando iba a salir, no podía cerrar la puerta por la fuerza del agua", dijo Amanda Gómez, afectada por las lluvias.

La principal queja de la población afectada es contra la alcaldía de Riohacha, que, según ellos, siempre les promete soluciones que no cumplen: "Ni la alcaldía ni desastres han llegado, y da tristeza y dolor porque no hay solución, y aquí hay personas que lo perdieron todo", dijo Kelly Arias, afectada por las lluvias sobre la carrera 7H con calle 19.