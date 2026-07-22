Intento de asalto a centinela en batallón de Malambo deja un muerto y un capturado

Un presunto intento de asalto al centinela que estaba en guardia en el Batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, terminó con un hombre muerto y otro capturado, luego de que, según las primeras versiones de autoridades, ambos ingresaran durante la noche y sorprendieran al soldado que se encontraba en la garita.

El caso que apenas sale a la luz este miércoles, ocurrió la noche del lunes 20 de julio. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los sujetos lograron entrar al batallón trepando por una pared que tiene unos huecos y luego sigilosamente uno de ellos llegó hasta la garita del centinela donde se registró un forcejeo con el uniformado, presuntamente, en un intento por robarle su arma de dotación.

Durante el enfrentamiento, ambos cayeron al suelo. El soldado llevaba su fusil terciado en el pecho, pero inicialmente el arma presentó fallas al momento de ser cargada, situación que los agresores aprovecharon para lanzarse sobre él.

Finalmente, el centinela logró poner en funcionamiento el arma y disparó contra los atacantes. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro resultó herido y murió en el lugar. Sin embargo, su cuerpo solo fue encontrado en la mañana del día siguiente, es decir, de ayer martes.



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Por estos hechos, la Segunda Brigada del Ejército indicó que abrió una investigación para esclarecer la muerte del hombre dentro de sus instalaciones.

“De igual forma manifestaron que el hombre capturado no portaba documentos de identidad al momento de la verificación requerida y se negó a suministrar sus datos personales”.

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Blu radio también conoció que al parecer uno de los hombres que ingresó al batallón había prestado su servicio militar en ese mismo sitio por lo que conocía bien sus instalaciones.