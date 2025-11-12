En medio de la brisa marina, el crujir de las velas y el ir y venir de los cadetes en cubierta, hay un guardián de mirada atenta y paso firme que no viste uniforme, pero lleva en el pecho el mismo orgullo que cualquier tripulante del buque escuela ARC Gloria. Su nombre es Max, un canino entrenado que desde hace tres años cumple una misión vital: mantener libre de narcóticos y sustancias ilícitas el barco que ondea con orgullo el tricolor nacional por los mares del mundo.

Su compañero inseparable es el infante de marina profesional José Alexander Quiñones Cuero, guía canino del buque, quien comparte con él jornadas de disciplina, juego y adaptación. “Nos encargamos de verificar todo el material que ingresa a la unidad, para descartar la presencia de narcóticos y mantener la unidad limpia”, explica con la naturalidad de quien ha convertido su labor en vocación.

Max, el centinela de cuatro patas que custodia los mares a bordo del ARC Gloria: esta es su historia

Pero la vida a bordo no es sencilla, menos aún para un perro acostumbrado a tierra firme. “Estar en un buque para un canino es complicado: el movimiento, las maniobras, el personal corriendo de un lado a otro, pero poco a poco se adapta”, cuenta José, mientras sonríe ante una de las travesuras de Max, siempre curioso, siempre alerta.

El secreto para mantenerlo en forma está en el juego constante. “Hay que quemarle energía. Le escondemos cosas, lo hacemos buscar, lo masajeamos, porque todos los días sube y baja escaleras. Él trabaja mucho, pero también se divierte”.



Max no es un canino común. Su entrenamiento y disciplina lo convierten en un profesional del mar. No se le acaricia con ternura ni se le habla con diminutivos: su concentración es parte de su misión. “Si alguien intenta acercarse demasiado o hablarle tierno, él responde con un ladrido o un gruñido, es su forma de decir: ‘no te conozco, mantén la distancia’”.

En cada puerto que toca el Gloria, Max baja la pasarela con la misma solemnidad de un marinero veterano. Es el primero en olfatear los contenedores, los equipos, los víveres. Su instinto, afinado con años de entrenamiento, es una garantía silenciosa de seguridad.

Así, entre el rugir de las olas y los atardeceres sobre cubierta, Max se ha ganado un lugar en la historia del buque más querido por los colombianos. Es un héroe de cuatro patas, fiel guardián del embajador flotante de Colombia, que no necesita palabras para demostrar su entrega: basta con su mirada firme y su andar decidido para recordarnos que el servicio y la lealtad también laten con corazón canino.