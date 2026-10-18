Inundaciones en Galapa: seis barrios afectados tras aguacero de más de 2 horas

Con el agua dentro de sus casas. Así quedaron decenas de viviendas en seis barrios de Galapa que resultaron afectados por las precipitaciones que ayer en la tarde cayeron sobre este municipio atlanticense por más de 2 horas seguidas.

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, reportó que las lluvias afectaron los barrios La Inmaculada, Las Mercedes, El Carmen, La Esperanza, Pueblito Nuevo y Los Almendros. Así mismo, se reportaron afectaciones en el fluido eléctrico en Villa Olímpica.

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Explicó el mandatario que las inundaciones se presentaron por construcciones ilegales que taponaron o, en otros casos, desviaron los cauces de varios arroyos.

“Vamos a tener mano dura con todas estas construcciones ilegales y desde ya estamos haciendo el trabajo para que respondan y también se dé el cierre definitivo de las mismas si están afectando a la comunidad”, dijo Bonett.



Las autoridades anunciaron que mantienen un Puesto de Mando Unificado permanente para atender a las familias afectadas y consolidar el censo de damnificados por esta emergencia.

“La Alcaldía Municipal de Galapa, mediante el Decreto 116 del 17 de octubre de 2026, habilitó de manera excepcional los días sábado 17 y domingo 18 de octubre como jornadas laborales para los funcionarios de la Administración Central que sean requeridos para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas en el municipio”, señala en un comunicado la administración municipal.

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Agrega el documento que, de acuerdo con el decreto, las diferentes secretarías y dependencias municipales, incluidos los inspectores de Policía, participarán según las necesidades del servicio y la programación de turnos coordinada por el Puesto de Mando Unificado.