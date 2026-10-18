En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Inundaciones en Galapa: seis barrios afectados tras aguacero de más de 2 horas

Inundaciones en Galapa: seis barrios afectados tras aguacero de más de 2 horas

Asegura la Alcaldía que construcciones ilegales taponaron y desviaron los cauces de varios arroyos, agravando la emergencia.

Emergencia por lluvia en Galapa
Este sábado en la tarde el aguacero que cayó por más de dos horas afectó seis barrios del municipio.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Con el agua dentro de sus casas. Así quedaron decenas de viviendas en seis barrios de Galapa que resultaron afectados por las precipitaciones que ayer en la tarde cayeron sobre este municipio atlanticense por más de 2 horas seguidas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, reportó que las lluvias afectaron los barrios La Inmaculada, Las Mercedes, El Carmen, La Esperanza, Pueblito Nuevo y Los Almendros. Así mismo, se reportaron afectaciones en el fluido eléctrico en Villa Olímpica.

Últimas noticias

Arsenal de guerra incautado a los Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Caribe

Otro golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: incautan arsenal de guerra

Alias Keko
Caribe

Alias 'Keko' usaba a su familia para cobrar extorsiones, según la Fiscalía

Publicidad

Explicó el mandatario que las inundaciones se presentaron por construcciones ilegales que taponaron o, en otros casos, desviaron los cauces de varios arroyos.

“Vamos a tener mano dura con todas estas construcciones ilegales y desde ya estamos haciendo el trabajo para que respondan y también se dé el cierre definitivo de las mismas si están afectando a la comunidad”, dijo Bonett.

Las autoridades anunciaron que mantienen un Puesto de Mando Unificado permanente para atender a las familias afectadas y consolidar el censo de damnificados por esta emergencia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“La Alcaldía Municipal de Galapa, mediante el Decreto 116 del 17 de octubre de 2026, habilitó de manera excepcional los días sábado 17 y domingo 18 de octubre como jornadas laborales para los funcionarios de la Administración Central que sean requeridos para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas en el municipio”, señala en un comunicado la administración municipal.

Publicidad

Agrega el documento que, de acuerdo con el decreto, las diferentes secretarías y dependencias municipales, incluidos los inspectores de Policía, participarán según las necesidades del servicio y la programación de turnos coordinada por el Puesto de Mando Unificado.

Relacionados

Noticias de hoy

Emergencias por lluvias

Atlántico

Barranquilla

Costa Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad