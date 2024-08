Investigan atentado a bala cometido contra buseta de empresa Lolaya en Soledad, Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que se encuentra adelantando investigaciones para determinar los hechos que rodearon el atentado a bala cometido contra un vehículo adscrito a la empresa Lolaya en Soledad, Atlántico.

Los hechos se habrían registrado pasadas las 3:00 de la tarde de este domingo, en momentos en los que el chófer del vehículo se desplazaba sobre el sector de Soledad 2000 hasta un taller de mecánica, siendo que esta ruta no sería la habitual que se encuentra dentro de la operación de recorridos de la empresa.

Por tanto, según confirmó el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía de Barranquilla, el bus de servicio público no llevaba pasajeros, siendo que el chofer resultó ileso del ataque.

"Cabe señalar que en este hecho no hay lesionados, no iban pasajeros a bordo. El vehículo era conducido por el chofer habitual y por el administrador que lo llevaban a un mantenimiento mecánico, en un sitio que no era la ruta acostumbrada de este tipo de vehículo. Estamos iniciando las investigaciones con la información que se nos está brindando", dijo.

La versión de testigos señaló que, mientras el conductor esperaba el cambio de semáforo, dos hombres motorizados se acercaron al vehículo y, el parrillero de la motocicleta, sacó un arma de fuego y disparó hacia los panorámicos, ocasionando que uno de ellos quedara completamente destrozado.

Hay que decir que en pasados días otro vehículo de la empresa Lolaya fue blanco de un acto vandálico mientras se desplazaba sobre el puente de la Vía Cordialidad con Circunvalar, luego de que hacia una de las ventanas fuera lanzada una piedra.

Y es que, como se recordará, las alertas están encendidas entre el sector del transporte público de Barranquilla luego de que un panfleto supuestamente del Clan del Golfo les diera un plazo de 24 horas para “arreglar su situación”.