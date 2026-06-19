Iván Cepeda cierra eventos públicos de campaña con apoyo de más de 700 iglesias en Atlántico

El candidato presidencial Iván Cepeda arribó hasta Barranquilla en la tarde de este viernes para recibir el apoyo de 750 iglesias evangélicas, con sus respectivos feligreses, a su candidatura con miras a la segunda vuelta presidencial de este domingo.

El aspirante recibió oraciones de parte de los líderes religiosos y durante su discurso dio a conocer que este será su último evento público de campaña antes de la jornada electoral este fin de semana. Cepeda declaró que, de llegar al poder, defenderá la libertad de culto.

Además de eso, el candidato presidencial denunció que en las últimas semanas se estarían viralizando videos suyos presuntamente alterados por inteligencia artificial para “querer presentarlo como un enemigo de las iglesias”. Algo que desmintió y rechazó con contundencia.

“El último evento de mi campaña electoral es el que se ha llevado a cabo en esta tarde y consiste en el apoyo que han manifestado 750 comunidades de fe a mi candidatura presidencial, cosa que me honra. ¿Por qué es importante? Hemos visto que se han desarrollado distintos mensajes, manipulando a través de recursos de inteligencia artificial, mi imagen y mi voz, para lanzar mensajes absolutamente falsos y calumniosos. Doy testimonio de mi respeto, admiración, respaldo y reconocimiento por la importantísima labor que cumplen las iglesias en el territorio nacional y concretamente en aquellos lugares en que son difíciles para las comunidades en sus condiciones de vida”, dijo inicialmente.



“En todo municipio, vereda, corregimiento al que he ido durante mi largo trasegar por el país como defensor de derechos humanos, y como persona que ha trabajado por las víctimas y la paz de Colombia, he encontrado siempre a las comunidades de fe, a los hombres y las mujeres religiosos trabajando por ellos. Decir que soy una persona enemiga de las iglesias o intentar presentarme así es una muy grave acusación y distorsión de lo que represento”, agregó.

Cepeda acotó que, si llegara a quedar como presidente, piensa respetar de manera irrestricta el derecho fundamental a la libertad de creencia, culto, opinión y expresión religiosa. Esto, según él, no “modificando la ley estatutaria que lo regula”.

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Finalmente, el candidato presidencial no quiso responder preguntas a los medios de comunicación para “no restarle importancia al anuncio realizado junto con las iglesias evangélicas”.