Joven murió esperando traslado a clínica de mayor nivel: la autorización llegó tras su muerte

Después de nueve días hospitalizado en la Clínica Porvenir del municipio de Soledad, Michael Meléndez Garizábalo no soportó más la espera y falleció sin que pudiera ser atendido en un centro de mayor nivel, debido a inconvenientes con su EPS que impidieron su traslado a tiempo, a pesar de que debía ser valorado por un neurocirujano y requería ser intervenido con urgencia tras sufrir una hemorragia cerebral.

Este joven, de 24 años, padecía una insuficiencia renal crónica y hace tres meses, en busca de un mejor servicio de salud, había solicitado un cambio de afiliación de la Nueva EPS a Mutual Ser, pero terminó en un limbo administrativo en el que, según denuncia su hermana Michelis, ninguna de las dos entidades respondió a tiempo por su traslado a un centro de mayor nivel, pues la orden de remisión apenas llegó este martes, cuando él ya había fallecido.

"Cuando ya falleció es que salió la remisión para el traslado. Demasiado tarde. ¿Por qué cuando lo solicitamos no se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que esperar a que él se muriera para definir el traslado?", cuestiona.

Su padre, Dency Meléndez, cuenta que las autoridades de salud y el Gobierno también desatendieron a su hijo, pese a los múltiples llamados que hicieron clamando ayuda. Denuncia que hasta la Superintendencia de Salud los contactó para hacerle seguimiento al caso de Michael, cuando ya estaban velando su cuerpo.



"Estuvimos diez días pidiendo ayuda, pidiendo que nos ayudara a cualquier entidad, cualquier clínica, un alcalde, un gobernador, el mismo Petro, pero no apareció nadie. Ya el caso está perdido, pero arriba está que hace justicia", manifiesta Meléndez.

Y justicia también buscarán en la tierra, pues su hermana advierte que interpondrán una demanda para, por lo menos, sentar un precedente y evitar más muertes como estas.

"Sí, vamos a interponer una demanda contra la Nueva PS y la clínica. Aunque esto no nos lo va a devolver, sí lo vamos a hacer", advierte Michelis.

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"Verdaderamente tiene que cambiar la salud aquí, porque hoy se fue mi hermano, pero mañana puede ser cualquiera. Y la verdad es que esta salud es un desastre total. Tienen un juego y con la vida del ser humano no se juega, por favor", clama.

Al respecto la Nueva EPS, a la que estuvo afiliado Michael, aseguró que el paciente fue presentado a toda la red hospitalaria del Atlántico y a nivel nacional, pero no se confirmó disponibilidad desde ninguna institución que pudiera recibirlo.