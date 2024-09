Juzgado ordena suspender explotación de gas en Taganga por falta de consulta previa

El proyecto de exploración de gas en el Mar Caribe Pozo Uchuva 2, que unió recientemente a Ecopetrol y a la brasileña Petrobras, sufrió un reversazo en las últimas horas, luego del que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenara suspender todas las actividades relacionadas con este por no haber adelantado procedimientos de consulta previa con las comunidades étnicas e indígenas de la zona.

La decisión fue adoptada a partir del fallo de una tutela que fue interpuesta por el cabildo gobernador de Taganga, Ariel Daniels Andreis, debido a que no fueron consultados este año, previo a que se autorizara el inicio de la perforación del mencionado pozo, lo que según el líder indígena afecta la zona de pesca de su comunidad.

Al parecer, estos no habrían sido tenidos en cuenta porque el Ministerio del Interior no los vinculó al proceso, pese a que desde el 2020 fueron reconocidos, vía resolución, de ser un grupo indígena con presencia ancestral en la zona de Taganga, para lo que deberán corregir una resolución de 2023 en la que los vinculen y así se convoque, en un plazo no mayor a 30 días, la realización de una consulta previa en la que se garantice la participación del cabildo.

"El año pasado el Ministerio del Interior envió una verificación al proyecto de que en el área de influencia no existían comunidades étnicas, siendo que el mismo Ministerio nos había inscrito en el 2020. Este año, en junio, el Anla modificó la licencia ambiental. Eso hacía que la licencia ambiental fuese sujeto de consulta previa. En el área de influencia los impactos negativos llegan hasta las zonas de donde sacamos nuestra pesca de subsistencia. Por eso solicitamos a la Anla por qué no los habían consultaron y dijeron que no había impacto y que no eran sujetos de consulta previa", explicó el gobernador Ariel Daniels Andreis.

Publicidad

El líder indígena reconoce que el proyecto de exploración de gas Uchuva 1, que inició hace 12 años, no requirió la consulta con su comunidad porque estaban constituidos, pero no inscritos. Sin embargo, esta situación ya no se dio en las mismas condiciones para los nuevos permisos que se tramitaron para Uchuva 2, por lo que piden las modificaciones.

"No nos oponemos al proyecto, pero pedimos una consulta previa y que se indiquen las afectaciones a la biodiversidad y también a nuestro entorno pesquero. Nosotros somos pescadores itinerantes", explicó.

Publicidad

A raíz de esta situación, fue convocada una cumbre entre Ecopetrol y Petrobras para analizar las implicaciones de la tutela que paró la exploración en Uchuva 2, teniendo en cuenta que este contrato hace parte de los compromisos del Gobierno para garantizar abastecimiento de gas para los próximos años, lo que lo convierte en uno de los pozos más importantes del país.

"Uchuva-2 nos permitirá obtener mayor información sobre lo descubierto y la información necesaria del yacimiento para la planeación y ejecución de la conexión con los centros de consumo, contribuyendo con el abastecimiento del país”, explicó el pasado 21 de junio Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidente Costa Afuera de Ecopetrol.

Vale la pena mencionar que el contratista a cargo de estas obras de exploración y explotación está conformado por Petrobras, con una participación del 44,44 % ,y Ecopetrol con el 55,56 %.