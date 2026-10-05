Las sanciones para quienes le amarraron juegos pirotécnicos en los cuernos a toro en Sabanalarga

El uso de juegos pirotécnicos en los cuernos de un toro durante unas fiestas patronales en el corregimiento de Cascajal, jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, podría generar sanciones por maltrato animal, de acuerdo con la senadora Andrea Padilla.

La congresista explicó en entrevista con Recap Blu que, aunque algunas de estas actividades permanecen bajo un régimen de transición, este no permite incorporar actos de crueldad diferentes a los tradicionalmente asociados con estos espectáculos.

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Padilla señaló que encender fuego en los cuernos del animal no estaría contemplado dentro de las prácticas permitidas durante ese periodo de transición.

“Lo que ha dicho la Corte es que ese régimen de transición no implica que se permita cualquier actividad cruel”, explicó. Por esta razón, sostuvo que, si se aplica la Ley Ángel, podrían establecerse responsabilidades por una conducta de crueldad no autorizada por la legislación.



Dura sanción

Entre las posibles consecuencias mencionadas por la senadora están multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la inhabilidad para ejercer una profesión, oficio o actividad económica relacionada con animales. También podría establecerse una prohibición para tener animales bajo custodia. Padilla aclaró que para que el caso avance tendría que iniciarse una investigación por parte del inspector de Policía de Sabanalarga.



La congresista cuestionó además la actuación de las autoridades locales y aseguró que, ante una situación de este tipo, la actividad debió ser suspendida. Según explicó, la Procuraduría también podría abrir una investigación disciplinaria contra funcionarios que no hubieran impedido el maltrato o que hubieran autorizado el evento sin las garantías correspondientes.

“Eso debió hacer el alcalde y no lo hizo”, afirmó Padilla durante la entrevista.

Un aberrante caso de maltrato animal ocurrió durante las corralejas del municipio de Sabanalarga, donde asistentes le prendieron pólvora a los cuernos de un toro como parte del cruel espectáculo. Por el caso, la Gobernación del Atlántico ordenó una investigación. #VocesySonidos pic.twitter.com/483Hu1jIto — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 5, 2026

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Sobre la situación jurídica de las corralejas, la senadora explicó que el régimen de transición con condiciones específicas corresponde a las corridas de toros, mientras que para las corralejas y el coleo se espera que la prohibición entre a regir en septiembre de 2028. Padilla expresó además su preocupación porque, a su juicio, aún no se ha avanzado suficientemente en la identificación de las personas que dependen económicamente de estas actividades y en la creación de alternativas para sus ingresos.

La senadora agregó que la aplicación efectiva de las normas será determinante para evitar que estos casos terminen únicamente en críticas públicas.