Aberrante: encienden pólvora en los cuernos de un toro para amenizar corralejas en Sabanalarga

Indignación han despertado las corralejas que se realizaron este fin de semana en el municipio de Sabanalarga, donde a los asistentes a la fiesta taurina se les ocurrió amarrar bengalas a los cuernos de un toro, prenderle fuego al animal y liberarlo al ruedo para que, según ellos, aumentara el espectáculo.

Pero el hecho, como era de esperarse, ha sido catalogado como un caso de crueldad animal en el que la gente expuso la vida del ejemplar, solo para satisfacer sus deseos de faena. Así lo manifestó José Higuita, presidente de la Asociación de Animalistas y Ambientalistas del Atlántico, durante la marcha nacional que se realizó este domingo, justamente, en contra del maltrato animal en Colombia.

Publicidad

"Los animales no deben ser maltratados. En este momento están tramitando la ley que también prohíbe la pólvora, porque es que el mayor maltrato animal son los eventos con pólvora. Y así sea una luz de bengala, eso es maltrato animal. El alcalde debe colaborar y todas las autoridades de Sabanalarga deben colaborar en esto, para que se esclarezcan los hechos", expresó Higuita.

Justamente, el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, respondió que fue un hecho que se escapó de su control, pues para evitar eso ya se habían acordado medidas con el organizador, quien presentó garantías en torno al evento para obtener autorización.



"No tengo control sobre eso, porque hay una empresario que firmó un contrato con el municipio y presentó una póliza, garantizando un buen espectáculo. Si hay alguna responsabilidad del empresario, averiguaremos a ver en lo que respecta al maltrato animal", manifestó el alcalde Chams.

Los organizadores del evento sostuvieron que el toro no sufrió afectaciones y que está en buen estado; sin embargo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó a las autoridades competentes que inicien las investigaciones correspondientes y advirtió que, desde la Secretaría del Interior, revisarán "el cumplimiento de los requisitos y las denuncias contra los responsables".

Publicidad

"La vida y el bienestar de los animales se respetan y son una prioridad para nosotros en el departamento. Nuestro llamado es claro: estos hechos no pueden repetirse y deben establecerse las responsabilidades correspondientes", dijo Verano.

Un aberrante caso de maltrato animal ocurrió durante las corralejas del municipio de Sabanalarga, donde asistentes le prendieron pólvora a los cuernos de un toro como parte del cruel espectáculo. Por el caso, la Gobernación del Atlántico ordenó una investigación. #VocesySonidos pic.twitter.com/483Hu1jIto — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 5, 2026