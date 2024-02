Liga Nacional de Usuarios en el Caribe respalda debate de control político por costos de la energía

Asfixiados dicen sentirse los usuarios de la región Caribe por el alto costo de la energía eléctrica que aumentó hasta en un 7% el valor del kilovatio/hora consumido, pasando de $1.057 a $1.131 pesos sólo entre los meses de enero y febrero de 2024.

Esto, que implica un incremento de $74 pesos en el valor del kilovatio/hora consumido, llevó a que la solicitud de un debate de control político en el Senado de La República contra el Ministerio de Minas y Energía y las empresas prestadoras del servicio de energía fuera aplaudido y/o apoyado por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Capítulo Caribe.

Norman Alarcón, coordinador del colectivo ciudadano, explicó que este nuevo incremento, correspondiente a la denominada opción tarifaria y que se soporta en la aplicación de la resolución 101028 de la CREG que autorizaba el cobro a partir de 2024 refinanciado a lo largo de diez años, podría generar una nueva explosión social.

"Y es así como en la región Caribe tenemos las tarifas de energía por encima de $1.000 pesos el kilovatio hora consumido, cuando en ninguna otra ciudad de Colombia llega a ese precio. En esta forma, estamos llegando a tarifas impagables y esto merece intervención inmediata", dijo.

Aunque por el momento se mantiene como una solicitud hecha por miembros de la Bancada Caribe, desde la Liga Nacional de Usuarios esperan ser partícipes del encuentro para exponer sus puntos y advertir, ante la plenaria del Senado de La República, que en el Caribe se pagan tarifas un 30% más elevadas que en el resto del país.

"No conforme con la aplicación del Régimen Especial Tarifario para el Caribe, también nos están achacando el cobro de opción tarifaria que no es otra cosa que cuando hay un aumento muy grande en los servicios públicos, las empresas tienen la opción diferir ese cobro a varios años para no cobrarlo todo de una vez", explicó.