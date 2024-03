Lo que sabe sobre denuncia del senador Efraín Cepeda y la requisa a su hija en Aeropuerto Cortissoz

Desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz despegó una nueva polémica que hoy tiene enfrentados públicamente al presidente Gustavo Petro con el senador Efraín Cepeda, quien denunció “atropellos” contra él y su familia a partir de un incidente ocurrido en la terminal aérea de Barranquilla.

El congresista contó en X que este jueves comenzó una “guerra sucia” en su contra, porque “sin razón alguna” y “sin ningún tipo de justificación”, su hija Daniela Cepeda y únicamente ella “fue sometida por la Policía a una inspección de equipaje en un vuelo internacional desde Barranquilla, y que coincidencialmente se prolongó hasta que cerraron las puertas del avión”.

En ese mismo trino, el congresista le pidió una explicación a la Policía y hora más tarde la respuesta llegó por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Herbert Benavidez, quien sostuvo que lo ocurrido con la exreina del Carnaval hizo parte de procedimientos de rigor.

El oficial explicó que “dentro de los procedimientos que se realizan a vuelos internacionales se seleccionan 11 equipajes de bodega, los cuales de acuerdo a los protocolos de la aerolínea deben ser verificados e inspeccionados en presencia de las autoridades y con los mismos pasajeros”.

Así que esto hace parte de los procedimientos que están normados, que están reglados, que se hacen de manera cotidiana con el fin de garantizar la seguridad de todos los pasajeros indicó el general Benavidez.

Y en esta misma vía se produjo la reacción del presidente Gustavo Petro, quien salió al paso en un discurso público y aseguró que no había ninguna persecución y que lo ocurrido, como dijo la Policía, solo fue un procedimiento de rutina, sobre el cual él no tiene la culpa.

"Llega la hija, la paran en el aeropuerto como a todos nosotros nos han parado, pero se puso brava porque es la hija del senador y entonces dijo: '¿usted no sabe que soy hija de un senador?'... Y entonces al que le dio rabia fue al piloto y dijo: 'no, señora, aquí se requisa a cualquiera al azar. Es un protocolo, sea hija de lo que sea'", contó el presidente.

"Entonces, ella se puso más brava y el piloto dijo que cerraba el avión y se fueron, y ahora me echaron la culpa a mí, pero no, hermano, no toda la culpa es de Petro", agregó el mandatario.

Pero el rifirrafe no acabó ahí, pues el congresista le respondió directamente a Petro que no es la primera vez que al presidente “le dan información inexacta sobre algo”.

“Le cuento que sí hubo abuso de autoridad afectando a una mujer que es mi hija y el camino no es menospreciar u ocultar el hecho sino investigarlo, no prejuzgando ni caricaturizando. Es lo que haría un funcionario comprometido en combatir cualquier tipo de violencia basada en género”, dijo.

“Ahhhh y lo de la requisa al Gobernador de Antioquia sí fue un abuso y un irrespeto. Toda mi solidaridad con él”, agregó Cepeda.