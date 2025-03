Lo que toca es el que Gobierno pague: presidente del Senado por propuesta de Minminas

Durante su intervención en el Congreso del sector minero energético de la ANDI , Colombia Genera, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó una dura crítica a la propuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de que el pago de la deuda de la opción tarifaria sea asumida por los sector industriales y comerciales, y los estratos 4, 5 y 6, y no por el Gobierno nacional.

El senador Cepeda aseguró que esto sería un “golpe” a la competitividad, y que el gobierno lo que debe hacer es pagar lo que adeuda en subsidios.

“¿Cuántos anuncios ha hecho el gobierno nacional sobre el tema de la opción tarifaria? primer anuncio el gobierno absorbe la opción tarifaria y le paga a las empresas. Segundo anuncio, un caramelo envenenado de la fallida reforma tributaria, había que aprobar la reforma de 12 billones de pesos para que se absorbiera algo de la opción tarifaria. Tercer anuncio, el Gobierno absorbe la opción tarifaria pero para los estrados 1, 2 y 3. Cuarto anuncio, los estratos 4, 5 y 6, así como el sector industrial y comercial (…) aquí lo que toca es que el Gobierno pague los 4 billones de pesos en subsidios que debe”, afirmó.

No sería una buena solución: Gerente general de EPM

Por su parte el gerente general de EPM , Jhon Maya, quien participó en un panel sobre el futuro de la energía en el Caribe, aseguró que esto no está reglamentado, y que sería recargar a los sectores que pagan contribución y que ya tienen altos costos de energía.

“Esto es algo que no está reglamentando, no está en la normatividad, lo veo un poco difícil. Pero como se dijo en estos paneles, el estrato 4,5 y 6 paga contribución, la industria y el comercio es el que más carga con estos costos, para ahora adicionar esos nuevos costos, eso desincentiva, con la competencia no tendría ningún sentido, y el valor o el precio específico que tiene la energía en todos los procesos industriales es muy alto, entonces no me parece una buena idea”, sostuvo en declaración a los medios de comunicación.

Sobre la crisis financiera de la empresa Afinia, el gerente de EPM , explicó que el desembolso de casi 100.000 millones de pesos que les hizo el Gobierno recientemente, ha permitido aliviar un poco la situación, sin embargo, se requiere de manera urgente continuar con el plan de pagos.

“Eso nos ha ayudado que esa ventana que teníamos proyectada en diciembre hasta febrero se pueda correr un poco más, pero sin embargo seguimos obviamente esperando que se paguen los subsidios, desafortunadamente con unas manifestaciones que hizo el ministro de hacienda saliente, que esta semana se quedaba o se ponía al día con los subsidios, entonces era una gran ilusión y apuesta que teníamos, ya sale el ministro, ¿qué irá a pasar? No lo sabemos y ahí nos vuelve a meter en esa ruta de una posición difícil”, indicó.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también se pronunció sobre la polémica propuesta del ministro Palma, y dijo que una vez se aumente la tarifa en estos sectores podrían empezar otro tipo de problemas para la economía.

“Da la impresión que estamos desfinanciados, y cuando el sistema está desfinanciado hay este tipo de propuestas de buscar lo que paguen la misma comunidad (…) Cuando se empezó a hablar de este el propio presidente hizo un anuncio que se utilizarían recursos del Estado, de la Nación para pagar la opción tarifaria, vemos ahora que seguramente ante la dificultad que tienen de recursos, ellos plantean que lo pague la misma comunidad, y no los estratos 1, 2 y 3 que ellos protegen, sino los estratos 4,5 y 6, de todo esto hay que ver operaciones matemáticas para saber qué impacto va tener no solo en los estratos 4,5 y 6, sino en la propia economía porque estamos recargándole demasiado a estos estratos y eso nos lleva a otra clase de problemas”, agregó.