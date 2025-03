"Con la exministra Ramírez nunca logramos concertar una reforma laboral": Andi

En entrevista con Recap Blu, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce McMaster, afirmó que durante el mandato de la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez no se logró concertar una reforma laboral que abordara los problemas reales del país, pese a que sí se tenía una buena relación al momento de entablar una conversación.

"Teníamos una situación que yo diría era paradójica, en el sentido de que nosotros con ella teníamos una situación cordial en la conversación o en el debate, pero nunca después del día 14 de marzo con ella logramos sentarnos a tratar de concertar una una reforma laboral. Ella se negó a eso. Ella nunca lo quiso hacer", dijo en los micrófonos de Recap Blu.

Añadió que la exministra Ramírez "confió" en la capacidad del Gobierno de moverse en el Congreso, pero sin tener en cuenta opinión de los trabajadores ni empleadores. Por eso, manifestó que sí cree que con el actual ministro Antonio Sanguino sí se pueda llegar a un acuerdo entre las partes para esta reforma laboral.

"Yo realmente lo digo hoy en día, teniendo una relación más cercana con ella que con el ministro Sanguino, yo sí tengo la ilusión o la esperanza de que con el ministro Sanguino se pueda lograr una conversación más efectiva", agregó.



Andi sobre la reforma laboral

McMaster destacó que la reforma laboral presentada por el Gobierno no solucionaba los problemas de empleo y generaba más informalidad.

"La reforma destruye empleo, no genera empleo nuevo, genera informalidad, no genera trabajo formal (...) Me parece increíble realmente que uno se encuentre en este momento algunos de los líderes de las centrales de trabajadores defendiendo justamente una reforma que se olvida de los trabajadores, que se olvida de los trabajadores sin contrato", afirmó.

Además, McMaster se refirió al llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización y la consulta popular, calificándolo como una presión indebida sobre el Congreso, luego de que se hundiera virtualmente en la Comisión Séptima del Senado.

"No puede ser que haya una presión de esa forma o que haya, por ejemplo, llamado a la violencia como el presidente de la República ayer contra los congresistas. Los congresistas tienen y necesitan, además, actuar con la independencia", dijo.

Ahora se debe esperar qué sucederá con la consulta popular o si hay algún cambio entre los congresistas de la Comisión Séptima para que reviva la reforma laboral del Gobierno nacional.