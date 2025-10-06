Mal estado de la calle de rodaje del aeropuerto de Santa Marta pone en riesgo la Cumbre CELAC 2025

A por lo menos un mes de la Cumbre CELAC–Unión Europea 2025, crece la preocupación en Santa Marta por el estado actual del aeropuerto Simón Bolívar.

De acuerdo con el representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena (AEM), José Miguel Verdugo, la terminal aérea enfrenta una grave limitación operativa por el mal estado de la calle de rodaje, una de las vías internas que conecta la pista principal con la zona de parqueo de aeronaves.

“Si las calles de rodaje no están funcionando bien, se congestiona el aeropuerto. Es una operación muy simple: si un avión aterriza, pero el otro no puede salir al mismo tiempo, el flujo aéreo se paraliza. Así estamos desde hace años”, explicó Verdugo en diálogo con Blu Radio.

El dirigente gremial indicó que la Aeronáutica Civil contrató y pagó la construcción de esta vía hace más de dos años, pero la obra habría sido entregada en mal estado, lo que impide su uso actual. Pese a que la entidad interpuso una demanda contra el contratista, el proceso judicial avanza lentamente, dejando sin solución a una infraestructura clave para el funcionamiento del aeropuerto.



Con la llegada de la Cumbre CELAC–UE, prevista para noviembre y que congregará delegaciones de varios países, el riesgo operativo se hace aún más evidente. Según Verdugo, si no se restablece la calle de rodaje, la ciudad podría enfrentar un “trancón aéreo” que afectaría tanto vuelos comerciales como diplomáticos.

“Vendrán aeronaves de distintos países y no todas podrán aterrizar o movilizarse sin interferir con el resto de operaciones. Esto puede generar demoras, cancelaciones y un impacto negativo en la imagen de la ciudad”, advirtió el representante de AEM.

A pesar de los avances del concesionario en la ampliación de la terminal de pasajeros y las obras viales ejecutadas por la alcaldía, Verdugo aseguró que la responsabilidad del componente aéreo recae directamente sobre la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Publicidad

“Esto no puede ser un motivo para cancelar el evento. Santa Marta debe estar a la altura. Lo que pedimos es una acción nacional, decisiones rápidas y soluciones efectivas, no pañitos de agua tibia”, insistió.

Los empresarios y autoridades locales pidieron al Gobierno nacional y a las autoridades del sector transporte tomar medidas inmediatas para evitar que esta situación afecte la logística del evento y el prestigio de la ciudad como sede internacional.

Santa Marta se prepara para recibir a más de 30 delegaciones internacionales, pero su principal punto de entrada enfrenta, hoy por hoy, un cuello de botella que amenaza con poner en aprietos uno de los encuentros más importantes de la región.