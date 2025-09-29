Emiten alertas tempranas por amenazas contra líderes sociales en el Magdalena Medio

En el marco de la Mesa Territorial de Garantías y Derechos Humanos realizada en Barrancabermeja, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el grave riesgo que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos en varios municipios del Magdalena Medio y Santander, donde persisten las amenazas de grupos armados ilegales.

Las entidades del Ministerio Público señalaron que han emitido alertas tempranas para territorios como San Alberto, Puerto Wilches, Aguachica, Yondó y la misma Barrancabermeja, tras identificar un aumento de hostigamientos y presiones contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, sociales y ambientales.

El encuentro, que contó con la participación del Viceministerio de Diálogo Social y la Igualdad, la Alcaldía de Barrancabermeja y delegados de Antioquia, Cesar, Bolívar y Santander, concluyó con la firma del Pacto Ciudadano contra la Estigmatización y Garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos.

“Lo importante es que tengamos una confluencia y convergencia del orden nacional, departamental y municipal, acompañado de nuestra fuerza pública, Ejército y Policía, para que todos y todas podamos dar garantías a los defensores de derechos humanos de esta región”, dijo Gabriel Rondón, viceministro del Diálogo Social.



El pacto firmado incluye compromisos para respetar y facilitar la labor de quienes promueven la defensa de los derechos humanos, rechazar públicamente toda forma de estigmatización y desarrollar acciones de sensibilización y políticas de protección en los territorios.

“Hoy nos hemos comprometido a seguir dignificando y reconociendo su trabajo de manera formal, como lo estamos haciendo en el marco del Consejo Territorial de Paz, pero también en la Mesa de Garantías”, comentó Harold Villabona Isidro, secretario del Interior de Barrancabermeja.

