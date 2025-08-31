Masacre en La Guajira: cuatro muertos y tres heridos dejó ataque a tiros cerca de Sierra Nevada

Un ataque armado contra un grupo de hombres que departían en el corregimiento de La Punta de los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira, dejó como saldo cuatro personas muertas y tres heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de Riohacha.

“Lamentablemente asesinaron a cuatro personas y hay tres heridas. Ya tenemos el control de la zona y estamos buscando a estos delincuentes para ver si logramos capturarlos. Todavía no tenemos certeza, pero sabemos que ese grupo que maneja la actividad delictiva en Dibulla sería el responsable”, dijo en entrevista con Blu Radio el coronel Diego Montaña, comandante de la Policía de La Guajira.

Según testigos, un grupo de hombres armados llegó en camionetas y comenzó a disparar de manera indiscriminada con fusiles y pistolas contra las personas que estaban cerca del parque principal del corregimiento de La Punta de los Remedios.

“Por orden del director de la Policía, mañana llegará a La Guajira un grupo especial de la Dijín para adelantar la investigación de este suceso”, agregó el coronel Montaña.

Las autoridades administrativas de Dibulla han convocado un consejo extraordinario de seguridad para enfrentar esta nueva masacre que rompe la tranquilidad de los habitantes del departamento.

Apenas el sábado 30 de agosto, el ministro de Defensa Nacional estuvo en Riohacha liderando un consejo de seguridad, en el que los alcaldes también se refirieron a los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, quienes se disputan el control del macizo montañoso.