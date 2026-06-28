Masacre en la Vía Circunvalar de Barranquilla: 4 muertos y 3 heridos

Una nueva masacre sacude a Barranquilla. Esta vez 4 personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en un ataque a bala que, según el reporte de las autoridades, se presentó en la calle 110 con 14A, sobre la Vía Circunvalar, barrio Los Olivos I, en el establecimiento de razón social Estanco y estadero restaurante Los Olivos 14 .

Reportan las autoridades que casi a la una de la madrugada de este domingo las víctimas se encontraban en el patio del inmueble que funcionaba como un prostíbulo informal, cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que se hacían pasar por clientes y luego de preguntar por una persona abrieron fuego de manera indiscriminada. Luego, los pistoleros huyeron en dos motocicletas que los esperaban afuera del inmueble, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

Los muertos fueron identificados por las autoridades como Luis Carlos Gamero Solano, de 53 años de edad, Nelio Enrique Ferrer Mora, de 38 y ciudadano venezolano, Nelbys Rafael Barrios Manjarréz, de 46, y Johan Andrés Riaño Cardona, de 21. A centros asistenciales fueron trasladados heridos Julio César Montenegro Contreras, de 27 años, Yoser Manuel Vásquez Mancilla, de 47 y Luis Alfredo Gamero Ferrer, de 28.

Un doble homicidio horas antes.

Esta fue una noche especialmente trágica en este sector del suroccidente, ya que más temprano, a eso de las 9:30 de la noche del sábado, fue asesinada una pareja que se encontraba departiendo afuera de un inmueble, por un sicario que movilizaba en moto y les disparó sin mediar palabra.

Acto seguido, vecinos trasladaron al hombre y a la mujer a un centro asistencial donde llegaron sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron en el barrio Los Olivos II, en la calle 111C con carrera 20. Las víctimas fueron identificadas como Edwar Enrique Robles Castro, de 39 años, y Ana Maria Baza Pardo, de 45.

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La Policía detalló que presentaban anotaciones judiciales por los delitos de daño en bien ajeno y porte de estupefacientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas de estos dos hechos, que sin duda sacuden a Barranquilla y en total dejan 6 personas muertas. Entre las hipótesis que se analizan está una posible relación con extorsiones en el sector.