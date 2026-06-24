Matan a trabajador y hieren a ingeniero de obra en Atlántico: extorsión, principal hipótesis

Total preocupación despertó el asesinato de dos personas en el municipio de Soledad, Atlántico, cuando adelantaban sus labores de trabajo en un proyecto de construcción ubicado sobre la calle Murillo, especificamente en la carrera 9 con calle 63. De acuerdo con las autoridades competentes, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al lugar y, sin descender de los vehículos, dispararon de manera indiscriminada contra los trabajadores.

En el sitio murió Alex Jair Yance Castillo, de 54 años, quien se desempeñaba como encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) de la empresa Rudem Ingeniería Ltda. La víctima recibió impactos de bala en la región occipital y en el flanco posterior izquierdo.

Durante el mismo ataque resultó herido Carlos Manuel Malo Rubio, de 61 años, ingeniero de la obra, quien sufrió lesiones en un brazo y en el abdomen. El profesional fue trasladado al Hospital Juan Domínguez Romero, donde actualmente recibe atención médica.

Las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla apuntan a que el atentado estaría relacionado con presiones extorsivas contra la estación de servicio y la obra que se adelanta en el sector. Según las investigaciones, mediante entrevistas realizadas por la Sijín se estableció que el móvil del ataque estaría asociado a exigencias económicas ilegales.



Las víctimas por su parte no registran anotaciones judiciales y las autoridades señalaron que en la zona tiene injerencia la estructura criminal Los Costeños, señalada de cometer extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla.

Un equipo de investigadores adelantó la inspección técnica y la recolección de elementos materiales probatorios, entre ellos un teléfono celular. Además, se realizan labores de vecindario y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen

Otro homicidio

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El sur de Barranquilla también fue escenario de un homicidio, que dejó como víctima a un joven de 18 años, señalado como extorsionista.

Según testigos, la víctima, identificada como Joel David Guerra Alonso, alias ‘El Chino’, llegó a un negocio conocido como ‘Los Primos’, en el barrio Lipaya, con la aparente intención de entregar un panfleto extorsivo, pero fue sorprendido por otra persona que le disparó y lo dejó muerto en el sitio.

El joven asesinado, según las autoridades, al parecer sería miembro de la banda ‘Los Costeños’, presentaba una anotación judicial por extorsión y hasta estaba cobijado con medida de casa por cárcel impuesta a comienzos de este mes por ese mismo delito.

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Junto al cuerpo de alias ‘El Chino’ hallaron tres panfletos extorsivos de la banda “Los Costeños”, al mando de alias comandante “David”, mediante los cuales se ejercían amenazas e intimidaciones a comerciantes del sector.