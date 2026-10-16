Ministerio de Educación respalda a Jorge Senior en rectoría de Uniautónoma

Una semana después de que el consejo directivo de la Uniautónoma eligió como rectora a la docente Ana Sajer, cercana a Silvia Gette; el Ministerio de Educación desconoció la elección y ratificó a Jorge Senior en la rectoría. Para el equipo jurídico de la universidad, la decisión del Gobierno ratifica la decisión del juez que revocó el regreso de Gette y brinda estabilidad institucional.

En ese sentido el abogado Rafael Pacheco, quien defiende jurídicamente a la Universidad Autónoma del Caribe, es claro en señalar que hoy el rector es Jorge Senior. Dice el jurista que esa decisión que tomó el Ministerio de Educación se deriva de la revocatoria del restablecimiento de los derechos de Silvia Gette en la rectoría de esa alma mater, que tomó el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla hace una semana.

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En ese sentido, señala Pacheco que desconoce “las razones por las que el Consejo Directivo eligió a Ana Bernarda Sajer como supuesta nueva rectora”, cuando la decisión del juez era clara de que ese Consejo, elegido en 2013, ya no cumplía ninguna función y también fue revocado.

Así las cosas, recalca el abogado que el anuncio del Ministerio de Educación respalda la elección ratificada en el Acuerdo 005 del Consejo Superior Universitario, que nombró a Jorge Senior hasta el 11 de marzo de 2030, lo que manda un mensaje de estabilidad institucional, en medio de la crisis que atraviesa la Autónoma del Caribe.



En un comunicado, la Oficina Jurídica de Uniautónoma señaló que, con esta decisión, se retoma el Consejo Superior como único y máximo órgano de poder de la institución. La universidad afirmó que continuará trabajando en el fortalecimiento financiero y académico de la institución, de la mano del talento humano, los egresados, los estudiantes y los padres de familia, reiterando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Deuda con empleados.

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Por su parte, Nataly Álvarez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, Sintrauac, dijo que los trabajadores esperan que la institución se estabilice económicamente y a los trabajadores les paguen las 3 quincenas atrasadas que les adeudan este año. Señala que muchos empleados están viviendo una situación crítica provocada por la saliente Silvia Gette.

“Esperamos que en este nuevo periodo haya mucho más gestión, mucho más compromiso desde el punto de vista de la apertura al diálogo, desde lo laboral, y bueno, siempre deseando que la universidad llegue a un punto de estabilización (...) Nosotros estamos en una condición muy difícil que nos dejó la señora Silvia Gette, nos deben más de tres quincenas. La gente en la Autónoma tiene hambre, está en una condición difícil”, indicó.

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Agregó la dirigente sindical que en esta nueva etapa de Jorge Senior como rector esperan mucha más gestión, compromiso y apertura al diálogo con trabajadores, profesores y el estudiantado.

Hay que recordar que Jorge Senior fue nombrado como rector encargado de la Autónoma del Caribe por el Ministerio de Educación en marzo de 2024, debido a la vigilancia especial a la que está sometida por el Gobierno por la crisis económica que enfrenta.