Ministro Benedetti anuncia que se viene una "megarreconstrucción" del aeropuerto Cortissoz

En medio de las constantes críticas por el poco avance en las obras de remodelación del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, que presta sus servicios a Barranquilla, el ministro del Interior Armando Benedetti anunció que desde su cartera, junto con Aerocivil, se encargarán por decisión del presidente de la "megareconstrucción" del terminal aéreo.

"El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la estructuración financiera y los detalles de cómo se adelantarán estas obras", señaló el ministro en su cuenta de X, quien es usuario frecuente de este aeropuerto al compartir residencia entre Bogotá y la capital del Atlántico.

Aunque el ministro no entrega detalles del objeto de esta intervención, es de recordar que Aerocivil anunció en septiembre de 2024, una vez asumió el manejo del terminal, que invertiría $150 mil millones para garantizar el funcionamiento, la operatividad y el mejoramiento de este, recursos que aún están en proceso de inversión y cuyas obras siguen bajo ejecución.

La entrada de Aerocivil como administrador del aeropuerto se dio a partir de las molestias generadas por los pocos avances con las obras de remodelación adelantadas por el Grupo Aeropuertuario del Caribe, conformado por las empresas Valorcon, Equipo Universal e Inversiones Milenium Azcipo, quienes habrían duplicando el valor de la intervención tras recibir un contrato en 2014 por $345 mil millones, pero que terminó diez años después tazado por más de $600 mil millones.



Esta situación llevó a que fuera retirado el consorcio de las obras, a la vez que fueron sancionados con millonarias multas por incumplimiento, pues el aeropuerto carecía de nuevas salas de equipajes con bandas transportadoras, ascensor, escaleras eléctricas, sistema de aire acondicionado, salas de muelle internacional a medio realizar, salas de embarque internacional con intervención pendiente, entre otras obras. A partir de esto, los trabajos fueron entregadas al Consorcio Infraestructura AIEC 2026, el cual también está en la mira por retrasos.

Y es que ni el Grupo Aeroportuario en casi diez años, ni el consordio AIEC en el último año ha logrado entregar un aeropuerto a Barranquilla a la altura de sus expectativas. Por esto la Procuraduría tuvo que iniciar en febrero de este año un proceso de vigilancia por "retrasos y mal estado en las obras de modenización", lo que incluyó ocho procesos activos contra el contratista actual por incumplimientos de unos $12.000 millones en trabajos contra este segundo contratista.

Incluso, por esta situación la Alcaldía de Barranquilla solicitó directamente a Aerocivil encargarse de la operación del Cortissoz para sacar adelante las obras, sin embargo, al respecto no hubo respuestas formales.

Publicidad

Al parecer, el anuncio recién realizado por el ministro Benedetti es una respuesta desde el Gobierno que da cuenta de un nuevo paquete de inversiones con un posible nuevo contratista, que ya sería el tercero en asumir estas obras que siguen dejando mucho pendiente.