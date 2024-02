MinSalud acepta revisar ingreso de medicamento para niño barranquillero con enfermedad de Menkes

Para Meyerlin Castro este lunes llegó el momento que por más de un año ha clamado en medio de una lucha incansable por salvarle la vida a su hijo de 2 años y cuatro meses que fue diagnosticado con la enfermedad ultra rara de Menkes, un trastorno genético y degenerativo que le impide transportar el cobre a su cerebro.

La madre barranquillera afirma que por fin el ministerio de Salud le notificó que van a revisar el estudio del caso de Luis Guillermo Correa Castro, su hijo, quien requiere urgente un permiso del Invima para que pueda ingresar al país un medicamento que, aunque está en etapa experimental en un hospital de España, es el único que le daría esperanzas de vida ya que en Colombia los médicos le dijeron que no pasaría de los 3 años.

“Se comunicó con nosotros la doctora Adriana Pereira, asesora del ministro de salud, quien llevó instrucciones para revisar el caso de mi hijo. Debí enviarle una información que necesitaba como hospitalizaciones y formulación del medicamento. Como hay un estimativo de vida de 2 a 3 años y mi bebé tiene actualmente 2 años y 5 meses, estamos en una carrera contra el tiempo, entre más rápido podamos iniciar el tratamiento o el protocolo de aplicación, se garantiza que podamos frenar las convulsiones que viene presentando”, contó Mayerline.

El pasado 7 de febrero Blu Radio dio a conocer esta historia y el clamor de esta madre que encontró buscando en internet una posible cura para el que podría ser su único hijo ya que ella padece una endometriosis severa y perdió una de sus trompas.

“Quiero dirigirme al señor presidente con todo el respeto que se merece. Como mamá le envío este mensaje, es un mensaje de auxilio, de ayuda. Soy mamá primeriza, posiblemente no pueda tener más hijos ya que es un milagro tenerlo conmigo. Yo le suplico por favor que junto al ministerio de salud y el Invima me puedan ayudar a que mi hijo no muera. Es importante que podamos preservarle el derecho a la vida, a la salud”, clamó la madre.

Mayerlin indica que producto de esta rara enfermedad su pequeño padece frecuentes convulsiones que van matando sus neuronas, por lo que el único tratamiento que le pueden suministrar los médicos en Barranquilla en este momento es para tratar de controlárselas.