Mueren otras dos víctimas de recientes ataques a bala perpetrados en barrios del sur de Barranquilla

Dina Rosa García Hernández, de 59 años, y Jhon Martínez Trillos, de 28 años de edad, son las identidades de las dos nuevas víctimas que dejan dos recientes atentados a bala perpetrados en el sur de Barranquilla.

La muerte más reciente corresponde a la de García Hernández, cuyo deceso se produjo en la clínica Campbell de Barranquilla este fin de semana, luego de que un sicario disparara contra ella el pasado jueves mientras se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Santo Domingo.

En el mismo hecho resultó gravemente herida su hermana, identificada como María del Milagro García Hernández, quien continúa recuperándose de las heridas que le ocasionaron los impactos de bala.

Pese a que la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha confirmado cuáles serían los posibles móviles del hecho, su sobrino, Carlos Romero, pidió desde Medicina Legal mayor seguridad para que casos como el de su tía no se vuelvan a repetir, en medio de solicitudes para que el crimen no quede impune.

Publicidad

"Lo que pedimos en este caso es que haya justicia para mi tía y lo que uno normalmente solicita ante los medios es que haya más seguridad en las zonas que lo necesitan. Esto es lo que poco se está viendo en Barranquilla y por eso es que se están dando tantos hechos delictivos con balas perdidas, enfrentamiento entre delincuentes, entre otros", relató Romero.

Otro caso corresponde al de Jhon Martínez Trillos, quien resultó gravemente herido en el barrio Simón Bolívar, luego de que un sujeto sin identificación se le acercara a pie y, sin mediar palabra, le disparara en repetidas ocasiones.

Publicidad

El ataque a bala se perpetró en momentos en los que Martínez Trillos se encontraba en plena vía pública departiendo con familiares y allegados cuando, de repente, el presunto sicario se acercó a pie y abrió fuego contra los presentes.

Pese a que el joven de 28 años luchó por su vida durante casi 54 días en la Hospital General de Barranquilla, su deceso también se produjo este fin de semana dada la gravedad de sus heridas.