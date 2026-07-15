Mujer dio a luz en plena calle frente a una clínica de Cartagena; investigan presunta negligencia

En cincuenta y dos segundos de video quedó registrado un caso que ha causado gran rechazo e indignación en la ciudad de Cartagena.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo una mujer tuvo un parto a las afueras de la Clínica Crecer, ubicada en una de las principales avenidas de la capital de Bolívar, tendida en el piso, sobre el andén del centro hospitalario.

El video, que incluso generó la reacción en redes sociales del alcalde Dumek Turbay, quien lo calificó como un "hecho inadmisible" y sin "ninguna justificación", muestra a la madre con el bebé que acababa de nacer, mientras en la puerta de la clínica se ve a integrantes del equipo asistencial y una ambulancia al fondo.

El director del Departamento Distrital de Salud, Rafael Navarro, explicó que se inició una investigación para determinar qué ocurrió con la atención de esta madre; sin embargo, rechazó que en la ciudad se presente un parto extrahospitalario.



"Desde el distrito rechazamos que tengamos partos extrainstitucionales, sabiendo que el Distrito de Cartagena se ha esmerado en garantizar el acceso a la ruta materno perinatal, que todas las mujeres, incluso las que no tienen filiación (...) Vamos a verificar qué pasó y, obviamente, haremos, pues, en caso de encontrar fallas, además de las correcciones, las sanciones que fueran pertinentes", aseguró.

Asimismo, el director del Departamento de Salud de Cartagena sostuvo que, una vez conocieron el caso, un equipo de vigilancia y control llegó hasta el centro hospitalario para conocer las circunstancias del mismo.

"Apenas nos enteramos de este caso, hicimos la disposición de los equipos, tanto de vigilancia y control como de salud materna y salud perinatal, para que acudieran a hacer las revisiones pertinentes. Esto implica revisión de historia clínica, entrevista con pacientes, entrevista con familiares y con el cuerpo asistencial", detalló el funcionario, al tiempo que explicó que, aunque la clínica no atiende urgencias, como está declarado en el Registro Especial de Prestadores ante el Ministerio de Salud, sí atiende partos.

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Sobre el estado de salud de la madre y el bebé, Navarro confirmó que ambos se encuentran estables y permanecen hospitalizados en la clínica.

"Sabemos que están estables, que están en buenas condiciones. Obviamente hay un tema, sin violar la confidencialidad; también, pues, hay que mantener el respeto con la mamá, el respeto con su salud mental. Entonces, desde los médicos sabemos que están estables, y tanto el bebé como la mamá se encuentran hospitalizados", agregó.

La Clínica Crecer no se ha pronunciado al respecto.