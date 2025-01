Murió Santiago Lora, hijo de pastor que fue asesinado junto a su familia en Aguachica

Santiago Lora, el único sobreviviente de la masacre contra una familia cristiana en Aguachica, murió en la noche de este 31 de diciembre.

El joven de 19 años permaneció internado 5 días en la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica con un pronóstico reservado; sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento. Fue la clínica de Alta Complejidad del municipio la que confirmó la noticia en un comunicado a toda la ciudadanía.

"Pese a los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, lamentamos comunicar que el paciente Santiago Lora Rincón falleció a las 21:00 horas (9:00 p.m.) del 31 de diciembre de 2024, debido a complicaciones secundarios del atentado criminal sufrido el día 29 de diciembre del presente año (2024) (...) Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos y brindarles todo el apoyo necesario durante este proceso de duelo", indicó el centro asistencial en su comunicado.

Este es el comunicado

¿Qué pasó en Aguachica, César?

El pasado domingo, 29 de diciembre de 2024, un hecho que ha conmocionado a Aguachica, Cesar, fue el asesinato del pastor Marlon Lora y su familia. Fue asesinado cuando compartía con ellos en un restaurante, cuando por un ráfaga de disparos acabaron con la vida de cuatro personas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan lamentó profundamente esta pérdida y se comprometió a trabajar para que los responsables sean llevados ante la justicia.

Sería apresurado decir quiénes serían los responsables, llegan muchas informaciones. Esperemos que la Fiscalía pueda dar resultado", señaló. Además, indicó que no han recibido reportes formales de amenazas hacia la familia: "No tenemos conocimiento de amenazas. Estamos realizando entrevistas, recolección de videos y demás acciones judiciales para avanzar en la investigación. No tenemos una situación precisa de amenaza en este momento", detalló el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar.

Masacre en Aguachica, Cesar Foto: redes sociales