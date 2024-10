Ni con orden de un tribunal se ha reconstruido colegio de Providencia afectado por Iota

Ni siquiera con la orden de un magistrado del tribunal contencioso administrativo de San Andrés , que resolvió una acción popular ordenando la reconstrucción del Colegio María Inmaculada, en Providencia, institución que es patrimonio arquitectónico y cultural de la Nación, se ha logrado que se ponga el primer ladrillo para levantar la estructura que se vino abajo con el paso del huracán Iota el 13 de noviembre del año 2020.

En la isla, la comunidad está haciendo un llamado, tanto al Ministerio de Educación como al de Cultura, pues aún no está definido a cuál de los dos corresponde la obra que, por ahora, ha quedado por fuera de la reconstrucción que se realizó la isla.

“Se han empezado a tirar la pelota entre un ministerio y otro. En providencia incluso reconstruyeron algunos espacios privados que no están en uso y con el colegio no ha pasado nada. La estructura sigue en el suelo”, denuncia Arelys Fonseca, habilitante de Providencia.

Mientras tanto, unos 400 estudiantes desde prescolar, hasta noveno grado, están desde hace casi cuatro años dando clases en unas aulas que indicaron eran provisionales, pero que no cuentan con las condiciones pues quedan expuestos a la lluvia y las altas temperaturas.

“Esas aulas no reúnen las condiciones ya que cuando llueve todas se mojan debido al modelo de construcción que utilizaron el cual no tiene ventanas, sino unos angeos. Como las aulas son semiabiertas, no se les puede instalar aires acondicionados y cuando en la isla hay sequía hace demasiado sol y los niños se ven afectados, tanto que al menos tres se han desmayado”, dijo Walwin Brown, vocero de los padres de familia.

En Providencia, la comunidad está pidiendo urgente la intervención de las Gobierno nacional para que se reconstruya la escuela y se mejoren las condiciones de los estudiantes.