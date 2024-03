"No es cierto que haya una vaca para tumbarlo": Comité Intergremial del Atlántico a Petro

El Comité Intergremial del Atlántico emitió un comunicado de rechazo frente a las acusaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta conspiración de los empresarios de Barranquilla para "tumbarlo". En ella el mandatario indicó que este gremio estaba recolectando 100.000 millones de pesos para comprar votos de su constituyente.

— Comité Intergremial del Atlántico (@IntergremialAtl) March 21, 2024

Para hablar sobre la posición de los empresarios de Barranquilla, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.

"Hoy en el país estamos viviendo una polarización política que afecta la institucionalidad y afecta la estabilidad jurídica, la estabilidad que requerimos para poder desarrollar el país de manera social y económica. Y ese tipo de señalamientos, además de graves, generalizados, que avivan esa polarización, hacen cada vez más difícil lograr esa paz total que en Colombia merecemos", señaló Cepeda frente a los efectos negativos que pueden tener esas acusaciones lanzadas por Petro.

El presidente del Comité Intergremial también hizo un llamado al presidente Petro para que, en caso de ser ciertas estas afirmaciones y de constituir un delito penal, presente la denuncia correspondiente ante las autoridades y se individualicen a los responsables.

"Estamos igual de sorprendidos que el resto del país y el resto de la región Caribe. De verdad que no entendemos de dónde surgen estos graves y generalizados señalamientos. De verdad que no tengo una respuesta para responder esa pregunta, porque, efectivamente no tenemos conocimiento de que haya ese tipo de reuniones y mucho menos que se esté recogiendo recursos para esa", agragó.

Cepeda destacó que el sector empresarial de Barranquilla está conformado en su mayoría por micro y pequeñas empresas, las cuales representan el 97 % del tejido empresarial formal. Estas empresas enfrentan diversas dificultades, como altas tasas de interés, altos niveles de endeudamiento y altos costos, además de una situación de seguridad compleja. El presidente del Comité Intergremial negó tener conocimiento de alguna reunión en la que se estén recaudando recursos para derrocar al presidente Petro.

No es cierto que haya una vaca, y si lo es cierto, y si el presidente tiene pruebas que las presente y que individualice a los a los responsables agregó.

Estas acusaciones generan divisiones entre el sector empresarial y el Gobierno nacional, lo cual perjudica la estabilidad y el desarrollo del país. Además, Cepeda manifestó que el sector empresarial ha trabajado de manera honesta y honrada por el país y que "ha sido un pilar fundamental en el desarrollo acelerado que ha experimentado la región en los últimos años".

