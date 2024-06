"No me voy a dejar extorsionar": director de la UNGRD tras quejas por crisis invernal en La Mojana

Tajante se mostró desde la Cumbre de Gobernadores en Montería el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien arremetió duramente contra las quejas que se están interponiendo en la Procuraduría por su presunta falta de gestión, no solo para cerrar el nuevo boquete de ‘Caregato’, sino además, para intervenir en medio de la crisis invernal.

Carrillo, quien se encontraba dando su discurso ante gobernadores como Sucre y Córdoba, alegó que no se dejará extorsionar por aquellos sectores que tendrían intereses políticos en La Mojana, asegurando que la tragedia invernal que padecen miles de habitantes por las graves inundaciones hace más de dos años “está siendo atendida”.

Así, Carrillo expresó que las actuaciones de la entidad se amparaban en la ley y que su compromiso era “absoluto” con los 11 municipios que componen la subregión.

"Lo que yo no voy a permitir es que me quieran extorsionar unos sectores que tienen unos intereses políticos. Entonces van a la Procuraduría y radican unas quejas, y dicen que la UNGRD no está actuando. La Unidad está actuando en el marco de la ley, y todas esas quejas que se ponen para hacer política, no van a llegar a ninguna parte porque no tenemos ni un apíce de que estemos haciendo las cosa mal", dijo Carrillo.

Sin embargo, luego de una ‘Asamblea Mojanera’ desarrollada este fin de semana en el sector de El Cauchal, entre los municipios de San Marcos y Majagual (Sucre), se definió que una delegación de Juntas de Acción Comunal, Ganaderos y Agricultores viajarán hasta la ciudad de Bogotá para protestar en las instalaciones de la UNGRD.

Al menos así lo explicó Pedro Ramos, líder comunal de La Mojana y vocero de la ‘Asamblea Mojanera’, quien explicó que, pese a que de manera inicial se tenía previsto un nuevo paro que incluiría bloqueos en la Troncal del Caribe, por el momento insistirán en que funcionarios de la entidad hagan presencia en la zona y se inicie el cierre del boquete.

"Lo que hemos instalado es una Mesa Técnica Permanente e Integral con todas las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas en defensa de La Mojana y, lo primero que se hará para hacer sentir esta mesa, será la de hacer un plantón pacífico en las instalaciones de la UNGRD", explicó Ramos.

Por su parte, Carlos Carrrillo anunció la creación de centros logísticos para el despacho de maquinaria amarilla, los cuales se encontrarán en diferentes centros estratégicos en el país. En cuanto a la llegada del Fenómeno de La Niña, Carrillo advirtió que cerca de 550.000 familias podrían verse afectadas por emergencias y desastres, 16.000 viviendas quedarían destruidas y 224.000 resultarían averiadas.

Fue en este punto donde el funcionario mostró su preocupación, pues solo 6 de los 32 departamentos del país han presentando ante la entidad un plan de respuesta y recuperación para enfrentar los embates del cambio climático.