Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ordenan cárcel para presunto feminicida de instructora de yoga en cercanías a Barranquilla

Ordenan cárcel para presunto feminicida de instructora de yoga en cercanías a Barranquilla

La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.

Audiencia Valentina Cepeda.png
Audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento en el caso de Valentina Cepeda.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

