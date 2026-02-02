Ordenan cierra total de las playas de Cartagena por condiciones meteorológicas adversas

En medio de las alertas en las zonas costeras de Cartagena por el paso de un frente frio en el mar Caribe colombiano que ha generado aumento en la altura del oleaje, fuertes vientos e intensas lluvias, la Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre total las playas de la ciudad.

A través del decreto 0034 del 2 de febrero de 2026, el alcalde Dumek Turbay, ordenó el cierre preventivo de las playas urbanas, rurales e insulares de la ciudad, desde este lunes hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 4 de febrero.

La medida, señala el decreto, fue tomada por recomendación del Comité Local de Organización de Playas (CLOP) en el cual participaron el Viceministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo de Cartagena y Capitanía de Puerto de Cartagena – DIMAR.

“Esta decisión se toma para proteger la vida y la seguridad de residentes, turistas y de todos los actores del sector turístico. Nuestro llamado es a la comprensión y al acatamiento de la medida, mientras las autoridades técnicas confirman que existen nuevamente condiciones seguras para el disfrute de nuestras playas. Desde la Administración Distrital actuamos priorizando siempre el bienestar de las personas”, aseguró la secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño Zurek.



Entretanto, la Oficina de Gestión del Riesgo reportó que en lo corrido de este lunes los equipos de reacción inmediata han atendido 12 voladuras de cubiertas, 16 árboles caídos y en la Avenida Santander, donde se registra una de las principales afectaciones, se han recolectado más de cuatro toneladas de residuos como arena, plásticos y otros desechos.

La Dirección General Marítima a su vez informó que este fenómeno es generado por la presencia de sistemas frontales en el mar Caribe, debido a que se está presentando un oleaje atípico conocido como mar de fondo desde el noreste del mar Caribe, que se espera llegue hasta las costas del litoral Caribe colombiano y el área Insular en el transcurso de los próximos días.

Los efectos de desbordamiento costeros y posibles corrientes de resaca se extenderían durante toda la semana.