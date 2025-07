Partido Conservador confirma que tendrán candidato en la puja por la Presidencia

El senador Efraín Cepeda y la presidenta del partido Conservador Nadia Blel estuvieron en Barranquilla hablando en medio de la gira que están haciendo por el país con líderes del partido y anunciaron que para las elecciones del 2026 buscan volver a la presidencia.

Aunque no oficializaron quién será el candidato que los represente, líderes del partido pidieron al senador Efraín Cepeda que fuera él el candidato, a lo que respondió que, si bien no lo descarta, aún está consultando el tema con su familia, y asesores.

“He tenido esas propuestas de muchos grupos sociales, he tenido esas propuestas de muchos ciudadanos de a pie, de sectores políticos, de sectores empresariales. Sin embargo, yo he expresado que esa es una reflexión después de entregar la presidencia del Congreso. No lo descarto pero tampoco podemos hoy dar saltos al vacío. Estamos revisando los temas y estamos en consultas con la familia estrategas asesores de imagen. Pueblo colombiano pero no hay decisión todavía”, precisó.



Sobre exportaciones de carbón a Israel

Frente a la decisión del presidente Petro de frenar las exportaciones de carbón a Israel, se mostró preocupado por quién pagará las sanciones por incumplir los contratos que ya están firmados, cuestionando si será el propio presidente quien asuma la deuda.

“En este tema de Israel, ya hay unos contratos firmados de esas empresas exportadoras con Israel y si ellos no hacen las exportaciones le sobrevienen unas demandas, ¿Quién las paga?”, precisó el senador.