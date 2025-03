“Sería un golpe de Estado”: Efraín Cepeda por amenaza del presidente Petro a senadores

Uno de los momentos más polémicos del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, durante las manifestaciones convocadas por el Gobierno y las centrales obreras por cuenta del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y la convocatoria de consulta popular en defensa de las reformas sociales, fue la amenaza que hizo el presidente contra los senadores que busquen rechazar las preguntas de la consulta, a quienes calificó de “tiranos”.

"Arranca la consulta popular , la movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo no el día de hoy con los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y debe obedecerlo. Si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo los sacará del Congreso, como tiene que ser", expresó el presidente de la República.

En respuesta, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, calificó como graves las declaraciones del primer mandatario y que, con eso, se podría estar amenazando con un golpe de Estado.

“Eso sería un golpe de Estado. La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente período, pero es peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar a un Congreso legítimamente elegido con 22’600.000 votos. Este es un Congreso legítimo que toma decisiones legítimas y de manera independiente y les corresponde acatar al Poder Ejecutivo”, señaló Cepeda.

Frente a la consulta popular, el jefe del Legislativo aseguró que no le tienen miedo a la democracia pero advirtió al Gobierno que el resultado podría ser desfavorables si no logran conseguir los votos necesarios.