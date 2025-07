Efraín Cepeda se despacho contra Petro: "Quiso ser Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un solo día”

El senador Efraín Cepeda, presidente saliente del Senado, habló sin rodeos sobre su difícil año al frente del Congreso y los fuertes roces con el presidente Gustavo Petro.

En charla con El Radar de Blu Radio, el dirigente conservador aseguró que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo vivió uno de sus peores momentos, al punto de que el jefe de Estado quiso asumir todos los poderes.

“Ese día del decretazo, Petro fue Ejecutivo, Legislativo y Judicial al tiempo. Eso nunca lo había visto en mis 34 años en el Congreso”, afirmó Cepeda, en referencia a cuando el presidente firmó el decreto de convocatoria a una consulta popular, pese a que esta había sido hundida en el Senado.



Cepeda defiende su gestión: “No me dejé amedrentar”

El legislador hizo un balance del periodo que termina este 20 de julio y destacó la aprobación de 159 proyectos de ley, incluidos cinco actos legislativos. También recordó las elecciones de dos magistrados de la Corte Constitucional y del procurador general.

Pero más allá de lo legislativo, Cepeda subrayó que su principal compromiso fue con la institucionalidad. “Juramos defender la Constitución, no ser notarios del Ejecutivo. Y yo no me dejé amedrentar ni por amenazas ni por plazas llenas”, dijo.

Reforma tributaria “a ciegas”: el punto de quiebre con Casa de Nariño

El senador aseguró que la crisis con el Gobierno empezó cuando Petro intentó que el Congreso aprobara una reforma tributaria sin concertación previa. Según relató, en una reunión le propuso al presidente que primero se tramitara el presupuesto y luego la reforma, pero su sugerencia fue ignorada.

“No se le puede pedir a un Congreso serio que apruebe una reforma de 12 billones de pesos sin discusión. Eso fue lo que detonó todo”, comentó. Tras el hundimiento del proyecto, el Gobierno optó por sacarlo por decreto, lo que fue demandado y posteriormente suspendido por el Consejo de Estado.



“Dormí tranquilo cada noche”: la enseñanza que deja el Senado

Pese a los ataques y la polarización, Cepeda afirmó que se va con la conciencia tranquila. “Uno nunca se arrepiente de defender la Constitución. Lo hice con argumentos, con un buen equipo jurídico y sin temores”, dijo.

Sobre su futuro político, no descartó una candidatura presidencial en 2026. “Hoy no soy candidato, pero a partir del 21 de julio empezaré a reflexionar con amigos y familia”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Con la presidencia del Senado en manos del liberal Lidio García, Cepeda advirtió que la relación entre el Gobierno y el Congreso dependerá de si el Ejecutivo aprende a concertar. “Sin acuerdos no hay futuro. El Congreso ya demostró que no traga entero”, concluyó.