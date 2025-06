Presidente del Senado Efraín cepeda calificó de "engendro" anuncio de Petro sobre Constituyente

El presidente Gustavo Petro anunció que en las próximas elecciones “será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente”. También confirmó que derogará el decreto de la consulta popular.

"El constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria; la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo tuvo sobre su voluntad y la del Congreso. Sin pueblo no hay justicia social. No llenamos una plaza de odio; llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quiénes están con él, quiénes lo abofetean y condenan, quiénes prohíben que hable. Ahora ese saber popular debe expresarse donde el pueblo es rey: en las urnas", escribió.

¿Presidente Petro puede incluir papeleta para convocar Asamblea Nacional Constituyente? Fotos: AFP y Presidencia

"Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz", agregó.

Ante este anuncio, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió recordándole al mandatario que este tipo de iniciativas deben pasar por el Legislativo.

"Mucho menos esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo. No, no, no, no. La Constitución es clara: cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia", dijo.