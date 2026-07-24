Polémica en Sincelejo por difusión de miles de videos íntimos en grupos de Telegram

Cientos de videos con contenidos sexuales están siendo difundidos sin filtro en grupos de Telegram, que recientemente fueron creados en Sincelejo para desprestigiar a quienes aparecen expuestos en estas imágenes, una situación que está impactando a miles de personas y por la que las autoridades ya están en la tarea de ubicar a los responsables para enfrentarlos a la justicia por esta grave violación a la intimidad.

Los grupos cuentan con más de 16.000 suscriptores y han desatado una ola de violencia digital, por cuanto atentan contra la dignidad, la intimidad y los derechos, en especial de mujeres y hasta menores de edad que también estarían figurando en estos videos.

A ellas les están pidiendo que denuncien para identificar más rápidamente a los culpables y, por eso, desde las mismas redes sociales, las víctimas se están uniendo para instaurar una denuncia colectiva.

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"Si tus fotos o videos íntimos fueron difundidas sin tu consentimiento, recuerda que no es tu culpa y no estás sola. También fui víctima y junto con un grupo de mujeres activas estamos realizando la recolección de datos pertinentes para instaurar la denuncia colectiva penal sobre este caso", expresó una joven en redes.

Teniendo en cuenta el impacto emocional y mental que esto les está generando a las víctimas, la Gobernación de Sucre habilitó la línea telefónica Yo Sí Te Creo (320 587 4422), para brindar acompañamiento especializado y activar la ruta de atención, explicó la secretaria de la Mujer, Julissa Mercado.

"Nosotros desde acá iniciamos los trámites internos pertinentes, según las competencias que tenemos asignadas para la activación de ruta, para brindar el acompañamiento psicosocial y jurídico, y hacer seguimiento a estas personas víctimas de violencia basada en género", indicó.

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La funcionaria agregó que la tarde de este viernes se reunirán las instancias departamentales, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría para analizar la situación y brindarles garantías a las víctimas.

“Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para abstenerse de compartir o difundir este tipo de contenido. Reenviar una imagen o un video sin autorización contribuye a la revictimización y vulnera los derechos de las personas afectadas”, recordó.