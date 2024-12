Por amenazas, suspenden ceremonias de grados en un colegio de Barranquilla

A los alumnos de quinto grado del Instituto Educativo Distrital Villas de San Pablo, ubicado al suroccidente de Barranquilla , los dejaron con todo listo para su ceremonia de grado que iba a ser este miércoles 4 de diciembre; sin embargo, los problemas de seguridad que azotan al sector educativo los dejó sin fiesta porque el evento tuvo que ser suspendido.

Así se lo comunicaron 24 horas antes del encuentro a los padres de familias, a quienes, a través de una circular, les indicaron que "debido a amenazas recibidas contra la comunidad", tuvieron que suspender todas las actividades programadas.

"Estas medidas buscan proteger lo más valioso: la integridad de cada uno de ustedes", señala el comunicado.

Pese a que no se específica que clase de amenaza fue recibida, el equipo directivo de la institución menciona que la recomendación de suspensión de actividades fue dada por la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Secretaría de Educación Distrital, teniendo en cuenta los hechos de violencia que han afectado a otros colegios en los últimos días.

Tal es el caso del atentado a bala realizado contra el colegio San Antonio de Padúa de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con José Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, no hay garantías de seguridad para el personal docente.

"Vemos con preocupación esta situación. La institución educativa se ve obligada a suspender su actividades prevista para terminar el calendario académico. El día de hoy se tenía programado unos grados y el resultado es esta suspensión", lamenta el líder sindical.

Ante este panorama, la situación podría complicarse para el retorno a clases en 2025, siendo que ya fue establecido que el 13 de enero será el día de retorno a actividades administrativas para docentes, mientras que el 20 de enero será el inicio de clases.

"Ya los delincuentes legaron a las escuelas, las cuales deben ser un territorio de paz. Si no hay una respuesta concreta de parte de las autoridades, tendremos que ver suspendidas las actividades de 2025. Si no existen garantías, no podemos seguir arriesgando nuestras vidas", manifestó Jiménez.