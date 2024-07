Por tercera vez vandalizan imagen de la Virgen del Carmen previo a la fiesta en Soledad

Un sacrilegio es el que de nuevo han cometido algunas personas en el municipio de Soledad (Atlántico) al destruir parcialmente una imagen de la Virgen del Carmen que está instalada en una esquina del barrio La Arboleda.

Este lunes, apenas 24 horas antes de la conmemoración de esta fiesta patronal, la Virgen de La Arboleda amaneció fracturada y con la imagen del Divino Niño prácticamente sin cabeza, pues desconocidos atacaron a pedradas la efigie religiosa, un ataque que se repite por tercer año consecutivo y para esta misma fecha.

Los vecinos del sector se percataron de lo sucedido justo cuando se disponían a adornar la Virgen para este 16 de julio, pero antes debieron unirse en una carrera contrarreloj para reparar la escultura y dejarla lista de cara a la celebración de este martes.

No obstante, la comunidad no esconde su preocupación por estos ataques, los cuales no saben si catalogarlos como vandálicos o satánicos.

"Encontramos que el Niño Jesús tenía la cabeza partida y la estatua estaba fracturada en la parte de atrás. Estamos buscando los sospechosos, puede ser alguien enemigo de la Virgen, enemigo del barrio o alguna secta satánica, porque no sabemos por qué conspiran contra la Virgen", expresa Warner Rodas, líder del barrio.

Rodas criticó que en esa zona hay una cámara de vigilancia y, aún así, poco o nada ha servido para esclarecer quiénes están detrás de los casos de inseguridad que allí se presentan. Sostuvo que inclusive la noche de este lunes, grupos de pandillas se enfrentaron en ese sector sin que las autoridades hayan hecho presencia alguna.

La procesión de la Virgen del Carmen prevista en esta población terminará justo en esta esquina con una celebración que se extenderá hasta la medianoche, hora límite permitida por las autoridades para la realización de este evento.