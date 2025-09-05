Portuarios en Atlántico rechazan posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

En Barranquilla se habla mucho de la contienda que el presidente Gustavo Petro tendría con cinco alcaldes capitales de Colombia, entre los que al parecer está el mandatario barranquillero Alejandro Char, cuyo objetivo sería evitar desde los Estados Unidos la descertificación de nuestro país en el programa de lucha contra las drogas, que implica entre otras cosas dejar de recibir una ayuda económica para este aspecto.

El director de la Asociación de Puerto del Atlántico, Lucas Ariza, se refirió diciendo que no deberíamos cambiar el estatus de aliados con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la contaminación de los barcos se da mayormente lejos de los controles de los puertos y qué una buena cooperación reduciría este flagelo.

“No, no se debería perder. Mucho menos ese apoyo. Hemos sido aliados de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, es nuestro principal socio comercial”, dijo inicialmente.

“La Seccional de antinarcóticos en Barranquilla tiene una estadística muy positiva y es que este año no se ha presentado ni un solo cargamento de droga que haya salido desde nuestro Puerto sin que las autoridades hayan avisado. Es decir, hay una rápida reacción en las distintas alertas. Colombia no puede perder ese apoyo. No se trata de confrontar con los Estados Unidos, sino de qué manera cooperamos para reducir ese flagelo”, agregó.

Ariza agrega que el sector privado ha hecho su parte, pero que también se necesita de las fuerzas armadas para garantizar más patrullajes, lanchas, tecnología y presupuesto para articular la operación entre todos los puertos.

Recordó, por ejemplo, que desde Barranquilla se hizo recientemente una inversión de 10 millones de dólares para comprar un escáner que los ayudara a combatir el narcotráfico.

Entre otras cosas, desde la Asociación de Puerto del Atlántico también cuestionan que ya no es una prioridad la demolición del antiguo Puente Pumarejo, lo que les cierra la puerta a nuevos negocios que les permitan hacerle competencia a países de Asia del Sur.

“Barranquilla pudiera ser un gran hub de chatarrización de barcos, implementando todas las medidas ambientales correspondientes. Poder traer barcos viejos para chatarrizar, eso genera empleo, industria, inversión e impactaría positivamente”, argumentó.

Finalmente, Lucas Ariza acotó que un derribo del antiguo puente Pumarejo también permitiría extender la navegación hasta las poblaciones en el sur del Atlántico y el occidente del Magdalena.