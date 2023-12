Posesión del alcalde electo Alejandro Char se daría este 29 de diciembre en el sur de Barranquilla

Ante más de 500 personas en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla, se tendría prevista la posesión del alcalde electo Alejandro Char, la cual se daría, según información suministrada por fuentes a BLU Radio, en horas de la tarde del próximo 29 de diciembre.

Aunque los planes del mandatario electo se anunciarán de manera oficial este viernes, se conoció que la ceremonia de posesión tendría una duración de dos horas y podría tomar lugar en la calle 28 con carrera 23, acompañado por su esposa, Katia Nule; sus dos hijos, su padre, entre otros familiares, allegados y seguidores.

Consultando a expertos en derecho constitucional, el abogado Porfirio Castillo aseguró que aunque no es inconstitucional que su posesión se dé antes del 01 de enero, sí recordó que solo después de esta fecha es que puede tomar las riendas y despachar como alcalde.

"No tiene ningún problema, pues el periodo comienza el 01 de enero a las 00:00 horas. El alcalde puede tomar posesión, pero el encargo o despacho lo ejecuta a partir de la fecha. Es un problema de forma, pero no tiene ilegalidad. No hay ninguna norma que te diga lo contrario, es perfectamente válida".

Es importante mencionar que Char Chaljub tomará por tercera vez las riendas de la ciudad, recordando los más de 415.000 votos que recibió por los barranquilleros, siendo una votación histórica no solo en cifras absolutas, sino también en porcentaje.

