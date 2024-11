Presidente Petro pidió a Fiscalía investigar atentado a líder social de Soledad, Atlántico

Mientras que el reconocido líder social Víctor Daniel Polo Villegas permanece bajo observación médica, tras ser atacado a bala en Soledad, Atlántico, por un hombre que, junto a un cómplice, le disparó en el rostro y se dio a la huida con rumbo desconocido, el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar el hecho criminal.

El mandatario de los colombianos precisó a través de su cuenta de X: “Le solicito a la Fiscalía investigar el atentado contra el líder social Víctor Pino en Soledad, Atlántico. El desarrollo de las bandas delincuenciales empieza a tener soporte político y por eso asesinan periodistas independientes”.

Le solicito a la @FiscaliaCol investigar el atentado contra el periodista Victor Pino en Soledad Atlántico. El desarrollo de las bandas delincuenciales empieza a tener soporte político y por eso asesinan periodistas independientes https://t.co/BkMPz7KZHZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2024

Y es que, según la información que ha logrado confirmar BLU Radio, Pino Villegas se hizo el muerto para que los hombres que lo atacaron a tiros la noche del pasado miércoles no siguieran disparando y lograran su objetivo: silenciarlo de una vez para que cesen las polémicas denuncias que comparte a través de sus redes sociales.

A la víctima, de 41 años, la interceptaron cuando se movilizaba en un vehículo tipo taxi por la avenida El Platanal, en la entrada al barrio Manuela Beltrán de Soledad. Cuenta que allí, en un semáforo, los pistoleros le apuntaron en la cabeza y le dispararon, ocasionándole una grave herida a la altura de su rostro.

"Sentí que me impactó la cara, caí en el carro y en una de las detonaciones escuché la voz que decía: 'esto te pasó por sapo'". Entonces, en medio del susto, me hice el muerto ahí en el carro y esperé unos segundos hasta que mucha gente llegó a socorrerme y me llevaron a la clínica", recordó.

Desde el centro asistencial donde aún permanece hospitalizado, Víctor cuenta que este ataque se veía venir, dado que en múltiples ocasiones había sido víctima de amenazas por redes sociales, las mismas plataformas en las que a diario suele crear contenidos con denuncias ciudadanas sobre irregularidades.

"Yo puse la denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía archivó la denuncia, porque no encontraba que esas amenazas pudieran atentar contra mi vida y, como pueden ver, las amenazas se cumplieron (...) todo por alzar mi voz en contra de las cosas que no se han hecho bien", acotó.

A raíz de este atentado, Víctor volvió a presentar la denuncia ante la Fiscalía y espera que pronto den con los responsables de este intento de asesinato.