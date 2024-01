Procuradora sobre suspensión del canciller: "Hay que defenderse dentro del proceso y no por medios"

La procuradora fue enfática en que todas las decisiones del Ministerio Público están fundamentadas probatoriamente, y que en este caso la sala de instrucción encontró las causales suficientes.

“Cada proceso que realiza la Procuraduría, ojo no la procuradura, sino las instituciones de la Procuraduría como en en este caso fue la sala de instrucción, están fundamentadas probatoriamente, y por esos fundamentos probatorios ellos toman los decisión correspondiente; el momento de criticar es dentro del proceso, ahí están las pruebas, ahí hay que ir a controvertir lo que ocurrió y tienen todas las garantías procesales para los involucrados poder defenderse sin ningún problema”, sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, la procuradora señaló que es dentro del proceso que los funcionarios deben presentar sus pruebas y argumentos y no por fuera de estos.

“La sala de instrucción determinó que tenía elementos suficientes para tomar esa decisión, y hay que respetarla, y pueden mirar las garantías procesales para defenderse dentro del proceso que es el escenario ideal y no a través de los medios y por otros lados”, afirmó.

Sobre los cuestionamientos que hizo el presidente Gustavo Petro por esta decisión, la jefa del Ministerio Público dijo que su dependencia siempre actúa con fundamentos en las normas y no con opiniones.

“Yo no opino sobre criterios u opiniones de otras autoridades, a nosotros no nos corresponde estar opinando, criticando o favoreciendo, nuestra posición como procuradora general de la Nación se deben ver siempre por los actuaciones que hacemos, nosotros nos mostramos con hechos y actos y no con opiniones”, agregó.