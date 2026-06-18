Prográmese: hay jornada masiva de vacunación contra el sarampión en Cartagena

En medio las alertas por los casos de sarampión que se han reportado en el país en lo corrido del año, incluido uno en la ciudad de Cartagena, las autoridades sanitarias de la capital de Bolívar anunciaron una jornada masiva de vacunación en contra de esta enfermedad.

La jornada, que también incluye vacunas contra la rubéola, se realizará este viernes 19 de junio y sábado 20, y está destinada específicamente a población de primera infancia, niños, entre 6 y 11 meses.

“La vacunación tiene como propósito fortalecer la barrera inmunológica en los grupos más vulnerables, disminuir el riesgo de transmisión secundaria y prevenir el restablecimiento de la circulación endémica del virus en el país”, señaló el director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.

Sarampión / imagen de referencia. Foto: Freepik

En esta ocasión se habilitarán más de 70 puntos a través de las IPS, centros de salud del Distrito y puntos extramurales.



La autoridad sanitaria de Cartagena también explica, que el riesgo frente a esta enfermedad se incrementa por la circulación activa del virus del sarampión en países como Estados Unidos, Canadá y México, a donde están viajando miles de colombianos a propósito de la celebración del Mundial del Fútbol.

“Esta medida corresponde a una intervención excepcional, de carácter preventivo y transitorio, cuya implementación está sujeta a la evaluación continua del riesgo de importación, circulación viral y acumulación de susceptibles, y no modifica el esquema regular de vacunación establecido en el país”, informaron.

Los puntos extramurales están ubicados en los corregimientos de la Boquilla y Bayunca, y en los barrios El Pozón, Olaya Herrera, La Campiña, el Milagros, y Almirante Colón.