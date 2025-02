Proyectil impacta a una mujer mientras esperaba cambio de un semáforo en Valledupar

Heridas en la espalda y en un brazo sufrió una mujer de 55 años que de manera repentina fue impactada por un proyectil, cuando se movilizaba como parrillera en una moto por la calle 44 de Valledupar .

La víctima es Yesenia Ramírez Melo, quien contó a Blu radio que el ataque se produjo la noche de este lunes cuando iba de la iglesia hacia su casa y la moto se detuvo en un semáforo en rojo. Allí, de la nada, recibió el disparo .

"Yo sentí como una explosión, algo duro que sonó, entonces yo le dije a mi compañera que venía conmigo en la moto, nena, se explotó una llanta y como que me cayó en la espalda porque me arde, pero cuando me levanté la blusa, un señor que venía atrás me dijo, no, doña, usted lo que tiene ahí es un tiro, ahí tiene el hueco", contó.

La mujer se trasladó a la clínica y, mientras recibía atención médica, descubrió que ella no era la primera en ser víctima de un ataque así.

"El médico le dijo a la Policía que un día antes también pasó lo mismo, que una señora estaba paseando al nieto y le dieron un tiro, ¿de dónde salió? Tampoco se sabe. Así que esto es un misterio", sostuvo.

Según le informaron los médicos, a ambas víctimas les hallaron en su cuerpo perdigones reforzados con un material tipo plástico con el que buscarían hacer más daño.

Por fortuna, el impacto en Yesenia no comprometió ninguno de sus órganos, sin embargo, fue necesario intervenirla para extraerle el perdigón, pues dicho material de refuerzo se adhiere con mayor profundidad en el cuerpo. Al final hasta debieron suturar la herida con ocho puntos para garantizar su cicatrización.