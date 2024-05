Puente vía Barranquilla y Soledad: así quedó el cráter que terminó en tragedia

Una tragedia se vivió este viernes en la vía que comunica a Barranquilla con la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz, luego de que colapsara una de las placas de un puente, justo cuando estaba pasando un vehículo particular con cinco ocupantes, uno más con una persona a bordo y dos motocicletas más.

El llamado lo recibieron los bomberos de Soledad cuando el reloj marcaba las 3:10 de la mañana. De inmediato, llegaron al lugar de los hechos donde encontraron que un tramo se hundió.

Placa que se hundió en vía Barranquilla- Soledad. Foto: suministrada.

El cráter es de unos seis metros

“Nosotros recibimos la llamada por colapso de la estructura. De inmediato despachamos. El cráter es de unos seis metros de profundidad y unos siete metros de largo y tres de ancho. Allí encontramos a las personas atrapadas”, relató el rescatista.

Explicó que aún no se descarta que haya más víctimas mortales, pues requieren el retiro de los carros atrapados con grúas, para poder establecer si no hay más cuerpos debajo de los automotores.

“Vamos a hacer la extracción de los vehículos para descartar que haya más víctimas mortales debajo de los carros”, explicó.

Por el momento todos los vehículos están siendo desviados hacia vías alternas, pues no se puede restablecer el paso vehicular hasta que no se establezca si es una zona segura para el tránsito de vehículos. “Aún no se sabe qué causó esto”, comentó, sin embargo, podría estar relacionado con las lluvias que se presentaron por más de diez horas en la zona durante este jueves.

Además, el cuerpo de bomberos reveló las placas de los vehículos que se vieron involucrados, para lo que hacen un llamado a que familiares se acerquen al lugar de los hechos, pues no han podido identificar a las víctimas mortales. Se trata de los carros ISP705 y QFB583 y de una motocicleta de placa NGS57F