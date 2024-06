Reclaman soluciones de fondo a inundaciones en corregimiento La Playa, en Barranquilla

Al norte de Barranquilla, los habitantes del corregimiento La Playa advierten que el desagüe con moto bombas y los sacos de arena no bastan para atender la problemática de inundaciones que los afecta cada vez que llueve, como ocurrió en el reciente aguacero que dejó cerca de 200 casas bajo el agua.

La comunidad exige al gobierno local y nacional soluciones de fondo para acabar de manera definitiva con estas inundaciones.

De hecho, allí proponen la puesta en operación de una red de alcantarillado, levantar de nivel las viviendas, entre otras iniciativas para evitar que sigan las afectaciones en sectores como Villa del Mar (o La Cangrejera) y Las Canteras, donde cientos de familias quedaron afectadas.

"Ahí la gente lo está perdiendo todo, las camas, los colchones, sus enseres, entonces, hay una situación de calamidad tremenda aquí en el corregimiento y nosotros lo que queremos son las soluciones que estamos proponiendo y que creemos que son viables financieramente", aseguró Alfonso Atencio, líder de La Playa.

Publicidad

Entre tanto, las autoridades adelantan un censo en el sur de Barranquilla, donde se reporta el desplome de varias viviendas al borde de un arroyo.

La situación más crítica se vive en Las Malvinas, donde el arroyo Don Juan socavó las casas que están al borde de la canalización, desplomó paredillas y ahora las viviendas quedaron en el aire.

Publicidad

Ricardo Serrano es uno de los damnificados del sector al que se le cayó gran parte de su vivienda con la arremetida de un arroyo que arrasó hasta con la habitación donde dormía.

"Realmente estoy muy estresado, porque cuando llueve, uno no sabe ni para dónde coger. Me tuve que mudar, porque la casa mía se me cayó, primero un cuarto y después el otro, entonces necesitamos que nos ayuden", contó.

Desde la Alcaldía de Barranquilla informaron que un equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito haría presencia en estos sectores para analizar la situación y atender a los afectados. Todavía no se ha realizado un censo, pero líderes del sector estiman que son decenas de casas las que están en riesgo.