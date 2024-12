Rector de U. Magdalena pide a presidente Petro evitar que comunidad indígena desaparezca

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tiene bajo su dominio, el territorio indígena conocido como Katanzama, ha solicitado al Cabildo Arhuaco cumplir con requisitos financieros como el pago de impuestos prediales acumulados y la constitución de pólizas de garantía antes del 29 de diciembre, para que la comunidad indígena pueda permanecer en el territorio conocido como Katanzama.

Frente a esta situación, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para exigirle que tome medidas y así evitar la expulsión de los indígenas de su territorio ancestral.

“Nuestro pedido respetuoso al presidente de la República, a la directora de la SAE y al Ministro de Educación es que se haga una entrega definitiva del predio. Retirar este territorio a sus legítimos propietarios, el pueblo Arhuaco, sería un acto que contradice su derecho histórico y cultural”, afirmó Vera Salazar.

La SAE exige un pago que supera los 240 millones de pesos, valor que esta comunidad asegura es imposible de pagar. “No es justo que hoy nos pidan pagar impuestos. Esto es totalmente contrario a nuestros derechos. Pedimos al señor presidente que nos libere de esta carga, porque no tenemos la capacidad económica y estas normativas no deberían aplicarse a un pueblo ancestral como el nuestro”, expresó Luis Salcedo Zalabata, gobernador del Cabildo Arhuaco.

El rector de la Universidad del Magdalena también argumentó que la institución asume el compromiso de seguir acompañando al pueblo Arhuaco en este proceso, asegurando que la titulación definitiva del predio se logre sin que las normativas económicas se conviertan en una barrera para sus derechos.

“En el marco de la alianza que hemos establecido con el pueblo arhuaco desde el liderazgo de Danilo Villafaña, quien nos dejó un legado imborrable en Katanzama, hemos pedido al señor presidente que considere la resolución provisional que otorga el predio en el marco de los derechos al territorio sagrado y la ampliación del resguardo”, afirmó el rector.

Publicidad

La Universidad del Magdalena y el Cabildo Arhuaco esperan que el Gobierno nacional tome medidas inmediatas para garantizar la permanencia de Katanzama como un territorio sagrado y un modelo educativo que honra la riqueza cultural y ancestral de Colombia. Este llamado representa no solo una defensa del territorio, sino una apuesta por un país más inclusivo y respetuoso de sus raíces.