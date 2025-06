Retiran a director de cárcel en Barranquilla que había sido amenazado por el Clan del Golfo

A través de un acto administrativo, la Dirección General del Instituto Nacional y Penitenciario, Inpec, declaró insubsistente el nombramiento de Dannys Jose Rodríguez como director de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, y quien hace menos de una semana había sido víctima de amenazas por parte del Clan del Golfo en el que le daban 24 horas para salir de la capital del Atlántico antes de atentar contra su familia o contra él.

El documento especifica que la decisión se toma en ejercicio de la facultad discrecional de la institución y que contra la presente no habrá apelación o recurso administrativo.

Dannys, quien duró aproximadamente dos años en el cargo, mostró su preocupación en Blu Radio diciendo que “ahora se siente más desprotegido que nunca”.

“Como funcionario público me tocó hacer la respectiva denuncia ante la fuerza pública y la Fiscalía, también notifiqué la situación tanto al nivel central como regional del Inpec. Me he quedado solo en esta lucha, no he tenido el respaldo suficiente. Hace una semana envié el correo con toda la trazabilidad para elevar la petición hasta la UNP (Unidad Nacional de Protección) y hasta el día de hoy no he recibido llamadas. Estoy totalmente a merced de la delincuencia, más desprotegido que nunca”, dijo inicialmente.

Acerca de cómo se ha sentido su familia mencionó: “Bastante nerviosismo. No sabemos cómo manejar esta situación, le toca a uno protegerse. En ese momento me acompañaban algunos funcionarios del Inpec en los desplazamientos, pero no había un esquema de seguridad, tampoco una garantía por parte del Estado, ni de la fuerza pública o de la UNP”.

Rodríguez apuntó que “al final se logró lo que quieren los delincuentes”; su salida de la cárcel.

“Estábamos haciendo las cosas bien. En el ejercicio de nuestras funciones tomamos decisiones, hacemos mucho control. Denunciamos a los funcionarios que no trabajan bien y teníamos bastante vigilancia en los elementos que entraban, eso conlleva a que surtan amenazas. Nosotros solo queremos sentir el respaldo del Estado”, declaró.

De acuerdo a información conocida por Blu Radio, el retiro de Dannys Jose Rodríguez se venía analizando desde hace meses tras unas auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación. A lo que se suma, unos problemas de seguridad al interior del penal derivando en posteriores amenazas de muerte.

En los primeros días de junio, el exfuncionario recibió unos mensajes por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, en el que lo amenazan de muerte y lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas.

En el texto se puede apreciar cómo un usuario llamado “África” le envía dos párrafos y un video en el que le enseñan múltiples armas y lo intimidan diciéndole que conocen sus movimientos, los de sus hijos y que pronto será declarado objetivo militar.