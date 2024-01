Retrasar megaproyecto del Canal del Dique pone en peligro operación portuaria: Dumek Turbay

Hay polémica en la región Caribe, luego de la solicitud de una licencia ambiental por parte de ANLA para ejecutar el megaproyecto del Canal del Dique . Por ello, desde el Consejo Gremial de Bolívar y el Comité Intergremial del Atlántico advierten que el proceso de la licencia para el Canal del Dique podría retrasarse hasta dos años, lo que acarrearía sobrecostos millonarios.

Uno de los mandatarios que se encuentran en desacuerdo con este nueva licencia ambiental para el megaproyecto del Canal del Dique es el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien expresó su sorpresa sobre este nuevo requerimiento.

"No podemos sino sorprendernos con esto. Hay una gran paradoja y es que este es un proyecto de restauración ambiental que se viene sometiendo a un proyecto de licenciamiento ambiental. No sé como, desde el Gobierno Nacional, no han entendido lo vital que es el proyecto de recuperación del Canal del Dique ", enfatizó Dumek Turbay.

Publicidad



Asimismo, el mandatario afirmó que estas demoras perjudican cada vez más a la bahía de Cartagena.

"La bahía de Cartagena está recibiendo toda la sedimentación y eso está poniendo en peligro la operación portuaria. Demorar dos años más en el proceso de inicio de esta obra es un contrasentido. Queremos que este proyecto se pueda tramitar de otra manera, creo que hay salidas menos rigurosas y las podemos hacer en equipo con las autoridades y el Gobierno Nacional ", aseveró.

Dumek Turbay dijo que precisamente este viernes estará en una reunión en la que se hablará de este tema para buscar formulas de solución.

Publicidad

Alcalde Dumek Turbay habla sobre servicio de energía en Bolívar

El mandatario de los cartageneros también se refirió a la prestación del servicio de energía por parte de la empresa Afinia y los costos del mismo en la ciudad y el departamento de Bolívar.

"El servicio de Afinia es una porquería para nosotros y nadie está contento con eso. Si hay un usuario que está robando energía, para eso está la justicia penal antes que los demás usuarios carguen con el costo de esa energía. Afinia es una empresa que no tiene el cariño ni de los cartageneros ni de los bolivarenses. Parte de que la energía puedan bajar es que este tipo de costos, que se le están cargando al usuario, no estén así. No se le puede poner la tarea más fácil al operador", enfatizó Dumek Turbay.

Zonas rojas en Cartagena

Publicidad

Finalmente, uno de los temas en los que se están trabajando con más fuerza en Cartagena es todo lo referente a la explotación sexual y aquellas zonas en los que se estaría presentando esta problemática.

Los fenómenos han venido creciendo de manera preocupante. El centro histórico se convirtió en el epicentro de la explotación sexual, trata de personas, involucrando a niños y adolescentes. Estamos en una lucha frontal contra ese tipo de prácticas y hoy la lucha sigue. Hay avances importantes. Además, Cartagena tiene que hacer un debate sobre esas zona de tolerancia o Distrito rojo", aseveró el mandatario.

Escuche la entrevista completa aquí: