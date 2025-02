Sancionan con millonaria multa a Alcaldía de Cartagena por accidente laboral de un bombero

Dos años después de que Santiago Blanquicet, un bombero con más de 30 años de experiencia sufriera fuertes quemaduras en sus pies mientras apagaba un incendio forestal en el corregimiento de Pasacaballos, el Ministerio de Trabajo sancionó a la Alcaldía de Cartagena con una millonaria multa.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, la alcaldía omitió el deber de procurar el cuidado integral de sus trabajadores y el cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo al no dotar de los elementos de protección personal adecuados a Blanquicet.

“No se evidencia dentro del plenario constancia de entrega de elementos de protección personal ni manual de normas de seguridad para el cargo que desempeña el señor Santiago Blanquicet. Asimismo, dentro de la investigación también quedó consignado que hace muchos años no se le entregaba los elementos de protección adecuados para el desarrollo optimo y seguro de sus actividades. Si bien es cierto, dentro del plenario reposa un acta de entrega de EPP y esta no especifica fecha ni condiciones de los artículos entregados”, señala el documento.

A su vez, el Ministerio de Trabajo calificó como "grave" la falta de la Alcaldía de Cartagena, explicando que pone en peligro la vida, salud, seguridad e integridad física de los trabajadores, en este caso de las unidades de bomberos.

“En atención a la calificación de la conducta encontramos que la Alcaldía Distrital de Cartagena incurrió en falta grave por las razones expuestas anteriormente, lo que conlleva a la imposición de una sanción, que corresponde a 12.000 UVB, equivalentes a la suma de $138.624.000 millones de pesos con destino al Fondo de Riesgos Laborales”, precisa la sanción.

El fallo en primera instancia, da un plazo de 15 días hábiles a la Alcaldía de Cartagena para pagar la millonaria suma.

Por su parte, Santiago Blanquicet relató que este accidente laboral se produjo el pasado mes de febrero de 2022, cuando atendieron un llamado de emergencia de un incendio forestal en el que estaban involucrados viviendas de madera y tuberías de gas.

Desde entonces, asegura, su vida no ha sido la misma, pues sufrió quemaduras de tercer grado en ambos pies que requerían cirugía plástica. Un procedimiento al que no logró acceder.

“El uniforme con el que nosotros llegábamos a un incendio, a una emergencia, era el uniforme de fatiga, era el azul, con las botas que usábamos normalmente, porque tenían 12 aproximadamente que no daban uniformes, y todos estos uniformes estaban contaminados y destruidos. Nosotros antes llevábamos las botas de combate y todo el uniforme de combate, con casco, todo y equipo de aire, y en ese momento no había nada, y teníamos años que no daban estos uniformes”, contó en diálogo con BLU Radio.

Este experimentado bombero espera que este tipo de sanciones eviten que se repiten situaciones, como la que él vivió, y que ponen en riesgo su seguridad cuando intentan salvar a los demás.

“Ojalá se tomen correctivos con todo esto, la verdad yo era un buen deportista, era un persona muy activa, y ahora no puedo hacer muchas cosas. Todavía es la hora que tengo los pies sensibles, y no puedo caminar muy bien”, agregó.